萌！小爪水獺寶寶學游泳！「團進團出」樂融融

2018年01月03日 09:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不當「旱鴨子」！一家大小快樂游泳趣！未來看我們「捕魚」秀泳技！小爪水獺「Nina」和「Hugo」這對恩愛的夫妻，於106年10月7日出生的第三胎寶寶即將滿三個月大了，三胞胎目前跟著爸爸媽媽、以及哥哥姊姊們，進行了一周左右的游泳練習後，已經不再害怕下水了，只是潛水和在水中抓魚的技巧還有待磨練。根據一直照顧小爪水獺家族的保育員第一線觀察與經驗，估計只要再經過兩個星期左右的練習，三胞胎就能跟著媽媽一起到戶外活動場和大家見面了。

小爪水獺寶寶一開始會害怕不敢。（台北市立動物園提供）

小爪水獺家族成員間的感情相當緊密，一大群孩子們老愛緊緊地跟在媽媽「Nina」身後四處探索，也從中學習各項求生技巧，牠們總是喜歡「團進團出」，一大家子忙碌穿梭的身影，模樣十分可愛。

小寶寶先在淺灘及浮木旁邊練習請輸入圖標。（台北市立動物園提供）

這次第三胎的三隻小寶寶們學習游泳技能，除了爸爸媽媽可以貼身指導之外，還多了哥哥姊姊們幫忙看前顧後，讓保育員安心許多，因為三個小小孩只要發現自己落單了，或者是感到害怕，就會發出尖叫聲求救，立馬就會有「大人」衝上前來保護和安撫牠們。

再練習兩個星期左右，三胞胎就能到戶外活動場和大家見面了。（台北市立動物園提供）

三胞胎剛開始到大水池展開游泳訓練的前兩天，會在斜坡處無助的徘徊，猶豫著該不該下水，不像其他成年的個體總是一股勁的就往深水域衝，有時候還會展現跳水英姿呢！到了第三次練習時，三胞胎在大夥的簇擁下，緩緩的步入淺水區，一進到水中，游泳的天賦馬上就被激發，沒多久就能自在地游來游去。

在水裡面玩抓迷藏好有趣。（台北市立動物園提供）

小爪水獺寶寶們領悟到戲水的樂趣後，也開始大膽地跟著家人跑進跑出的玩耍，好幾次衝到水邊剎車不及，直接由較高的岸邊跌落水裡，在缺少心理準備的情況下落水，三胞胎難免會感到驚慌失措，幸好跟在一旁的哥哥姊姊們會立即「伸出援手」推牠們一把，協助小小孩們安全的返回岸上。

寶寶發現自己落單或者是感到害怕，就會發出尖叫聲求救。（台北市立動物園提供）

經過幾次的練習，三胞胎的泳技愈來愈熟練，但現階段牠們還不太會深潛，所以沒辦法自己捕捉在大水池裡的魚，因此媽媽「Nina」在抓到魚後，會將魚啣在嘴裡，並且用喉嚨發出「呼嚕~呼嚕~」低沉的鳴叫聲，呼喚小寶寶們來接魚吃，有時候大小孩聽到媽媽發出的訊息，也會頑皮的跑來把魚給搶走，儘管如此媽媽「Nina」也不會生氣，一轉身就又潛入水中繼續幫忙捕魚，是一位非常有耐心且疼愛小孩的偉大母親。

(中時電子報)