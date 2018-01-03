不怕金正恩核按鈕放桌上! 川普回嗆：我的比你更大、更強

2018年01月03日 09:51 中時電子報 蔡萱

北韓最高領導人金正恩日前在元旦發表了新年賀詞，儘管內容罕見向南韓釋出善意，不過仍狠嗆美國全境都在北韓核彈範圍內且「核按鈕一直在桌上」，隨時可以對美國展開攻擊。對此美國總統川普先是在跨年派對上冷回應「等著瞧」，今天更是進一步回嗆金正恩「我的核按鈕比你的更大、更強」。

美國總統川普在美東時間2日晚上發推文表示：「北韓領導人金正恩才說核按鈕隨時都放在桌上，拜託那些受到他政權欺壓的人告訴他，我也有一顆核按鈕，還是顆比他更大、更強的核按鈕，而且我的核按鈕真的可以發揮功用。」

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

川普這次不但暗諷北韓的核彈沒用，還和金正恩比核按鈕大小。不少網友看到川普推文紛紛表示：「不要這麼幼稚，拿出一個總統風度」、「你是認真的？我好像在看一部爛電影」、「千萬不要按下核按鈕」，或是「沒錯！小火箭人需要認清美國的核武實力比北韓強太多了」。

金正恩在1日發表新年賀詞傳達出了混合的訊息，先是罕見向南韓釋出善意，更稱願意派運動員參加南韓平昌冬奧。但同時也警告美國，北韓在經過這些年的核武發展，已經對美國形成前所未有的威脅。金正恩也說：「我們的核武器範圍涵蓋全美，而且核按鈕一直在我的桌上」，更說「這是一個現實，不是威脅」。

(中時電子報)