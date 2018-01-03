不怕金正恩核按鈕放桌上! 川普回嗆：我的比你更大、更強

美國總統川普和北韓領導人金正恩隔空互嗆。(圖/路透)

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中時電子報

北韓最高領導人金正恩日前在元旦發表了新年賀詞，儘管內容罕見向南韓釋出善意，不過仍狠嗆美國全境都在北韓核彈範圍內且「核按鈕一直在桌上」，隨時可以對美國展開攻擊。對此美國總統川普先是在跨年派對上冷回應「等著瞧」，今天更是進一步回嗆金正恩「我的核按鈕比你的更大、更強」。

美國總統川普在美東時間2日晚上發推文表示：「北韓領導人金正恩才說核按鈕隨時都放在桌上，拜託那些受到他政權欺壓的人告訴他，我也有一顆核按鈕，還是顆比他更大、更強的核按鈕，而且我的核按鈕真的可以發揮功用。」

川普這次不但暗諷北韓的核彈沒用，還和金正恩比核按鈕大小。不少網友看到川普推文紛紛表示：「不要這麼幼稚，拿出一個總統風度」、「你是認真的？我好像在看一部爛電影」、「千萬不要按下核按鈕」，或是「沒錯！小火箭人需要認清美國的核武實力比北韓強太多了」。

金正恩在1日發表新年賀詞傳達出了混合的訊息，先是罕見向南韓釋出善意，更稱願意派運動員參加南韓平昌冬奧。但同時也警告美國，北韓在經過這些年的核武發展，已經對美國形成前所未有的威脅。金正恩也說：「我們的核武器範圍涵蓋全美，而且核按鈕一直在我的桌上」，更說「這是一個現實，不是威脅」。

(中時電子報)

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