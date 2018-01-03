小模三年前就爆他是色淫師 女大生險成「群交趴」女主角

外型帥氣的群交趴攝影師，三年前就有小模模醒他會做出不規矩動作。(圖／翻攝自臉書)

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中時電子報

擁有「文青攝影師」等封號的穆川申，在台灣婚攝及外拍圈頗具知名度，日前他被爆透過外拍舉辦群交趴，還流出一系列「6女戰7男」的鹹溼照片，並且舉辦多次「群交趴」，更主動在網路慫恿女模參加，就有一名小模早在三年前就曾貼文，直接點名穆川申是「色淫師」，指控他不只對一個小模做出不規矩動作，建議小模和穆約拍，最好在公開場合，避免私下獨處。

今日出刊的《周刊王》報導，一名就讀中部私立大學的女學生表示，穆男曾不斷發訊息約她拍照，鼓勵她「追求女性自主權」，她慶幸自己不接大尺度而拒絕，否則自己搞不好就成了群交趴女主角。

另一位女模表示，與穆男是臉友，穆曾發訊息邀約，原本自己認為沒什麼不好，但男友知道後，苦勸她事情不單純，數度動怒，兩人因此分手，她也沒心情再拍，直到群交趴事件曝光，她才恍然大悟。

檢警懷疑，穆川申根本就是透過舉辦群交趴，吸金順便滿足性慾，現已積極蒐證並分案調查。

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(中時電子報)

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