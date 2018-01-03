10年追蹤發現 年輕人耳鳴竟是腦中風警訊

2018年01月03日 10:23 中時 呂妍庭

大林慈濟醫院耳鼻喉科醫師暨睡眠中心主任黃俊豪，透過台灣健保資料庫進行分析研究，追蹤2000到2010年10年間，20至45歲男女性，經過比對，發現年輕時有耳鳴症狀者，未來發生腦中風的機會大增，這項研究成果日前已獲國際知名期刊PLoS One 《第一公共科學圖書館雜誌》刊登。

黃俊豪指出，聽力老化容易有耳鳴問題，所以不少人都以為耳鳴是老人家的專利，事實上不少年輕人也有耳鳴問題，進而到醫院求診，至於年輕人耳鳴的原因常與聽mp3、噪音傷害、頭痛、自律神經失調、睡眠障礙、耳咽管功能不好、聽神經瘤、突發性耳聾、梅尼爾氏病等相關，經由門診患者人數比例也發現，年輕人出現耳鳴症狀有增加趨勢。

經黃俊豪從健保資料庫追蹤2000到2010年間，年齡從20至45歲男女性中，篩選找出3474人有缺血性腦中風，另17萬3702沒有腦中風的人，兩組進一步分析這些患者以前是否有耳鳴症狀求診，發現有耳鳴的人有較高比率會發生缺血性腦中風，且發生率是沒有耳鳴現象的1.66倍，尤其20至30歲年齡層中，耳鳴病患未來發生缺血性腦中風更高達4.11倍，另30至40歲為2.19倍，40至45歲則沒有明顯增高。

黃俊豪說，過去研究裡，年輕人罹患腦中風較為罕見，只佔所有中風的百分之10至15，且大部分以男性居多，主要原因與高血壓、糖尿病、高血脂症、抽菸、年紀、代謝症候群、偏頭痛相關，卻少有人去探討耳鳴與年輕人之間的關係，而此研究讓他更加確認，年輕人耳鳴是腦中風警訊。

黃俊豪說，以往研究認為年輕人的耳鳴常與腦內血管瘤有關，而腦部血管瘤通常是造成出血性腦中風與猝死主因，但根據他10年期的追蹤研究分析，年輕人的耳鳴，未來發生缺血性腦中風的機會很高，由於腦中風常留下許多後遺症，成為國人慢性殘障最重要原因，提醒民眾一旦發現有耳鳴問題，應找專科醫師積極治療，才能避免未來發生腦中風的機會。

(中時)