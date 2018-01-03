北京郊區鐵路兩線通車 新款「京通號」亮相

2018年01月03日 10:08 中時電子報 李靖棠

據人民網報導，不只高鐵快速發展，對於居住人口過於擁擠的大都會地區，如北京、上海等城市，近年來城郊高速鐵路逐漸通車。大陸於今年元旦又一次打通北京新鐵路線，從北京西站出發、能直達河北省通州，而新型的列車組「京通號」亦同時亮相。當天吸引了不少鐵道迷和郊區居民搭乘，體驗這條快速、舒適的城郊快線。未來從市區前往通州，僅需48分鐘的通勤時間，勢必能讓解決北京一部份的塞車之苦。

北京城市鐵路副中心線 京通號首發列車 北京東站發車

全長38.8公里、西起石景山衙門口站，東至通州站的北京市郊鐵路副中心線，是大陸首批市郊鐵路試點專案，舒緩市中心與郊區之間日常通勤高峰狀態。未來全線完工後，共設衙門口、北京西、北京、北京東和通州5座車站，總運行時間約一小時。新款的京通號列車組，採取如地鐵般不畫位分配，最高時速可達120公里，車廂內提供穩定快速的無線網路，讓乘客可輕鬆地在行進間不斷線。

新型京通號列車亮相，最高時速可達120公里，將負責城郊鐵路運輸重責大任。（圖/新華社)

除了京通號通車外，另一條市郊鐵路懷柔—密雲線也在元旦部份通車，首批開放黃土店站、昌平北站、懷柔北站3站，未來將加緊腳步施工，勢必在夏季旅遊高峰前全線通車，讓深受塞車所苦的北京市，能持續透過此類市郊鐵路路線，減少大眾的困擾和空氣污染。

(中時電子報)