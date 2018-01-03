筆畫少好讀 是日本選定新天皇年號標準

日本現任天皇明仁（圖右）即將退位交棒，將由太子德仁（圖左）接替，新年號也成為日本官方傷腦筋的地方。（圖/美聯社）

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日皇明仁於2019年4月底退位，皇太子德仁2019年5月1日即位為新天皇。日本政府已在為改年號做準備，並大致決定新年號儘可能採用筆畫少且容易讓人熟悉的漢字，以防止日本國民排斥使用年號。

《讀賣新聞》報導，最終會選出3個新年號的提案，再聽取學者專家和眾參兩院議長們的意見後決定，預計將在18年之內事先公布新年號。

日本政府在年號的選定上所遵循的標準是，(1) 具符合國民理想的意義 (2)只用兩個漢字 (3) 容易寫 (4) 容易讀 (5)至今在年號上沒有被使用過 (6) 平時沒有被通俗的使用。目前大致決定，儘可能選擇筆畫小的漢字，1個字的筆畫要低於15畫。

報導指出，日本政府內還有人認為，「應避免過去使用過的如慶應的『慶』、嘉永の『嘉』等字，1個字的筆畫希望在5畫左右。」

日本官方和民間使用的文件檔案通常是以年號的第1個英文大寫字母為主，為了避免混亂，新年號開頭的英文字母還不能與明治的(Meiji）的M、大正(Taisho）的T、昭和(Shōwa)的S、平成(Heisei)的H重複。

現在已有多位學者向日本政府提出新年號的候選提案，官房長官菅義偉將選定最後的3個提案，再聽取學者專家懇談會和參眾兩院正副議長的意見後，召開內閣會議決定新年號。

日本自西元645年起開始使用年號，第1個年號是「大化」。以前天皇在位期間也曾改過年號，但明治之後便決定每1代天皇僅用1個年號。

「明治」的年號是明治天皇從許多候選年號中，用抽籤決定的。現在的「平成」年號，是從「修文」、「正化」、「平成」3個提案中選出的。

(中時)

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