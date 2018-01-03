林佳龍半夜回信 承諾讓酒駕肇事斷源

2018年01月03日 10:18 中時 陳世宗

臺中二中女資優生2014年遭酒駕者撞傷身亡，她的媽媽近日寫信給臺中市長林佳龍，希望悲劇不再重演。林佳龍3日半夜二點多在臉書公開回信，以兩個孩子父親的同理心，強調他同樣更對酒駕深惡痛絕！

林佳龍表示，市府即便已雷厲風行取締3年，傷亡數字持續減少，但自省做得還不夠，他也承諾會繼續打拼，凝聚大眾的共識一起行動，讓反酒駕觀念深入每個人心中，期盼有一天能讓酒駕傷亡人數降至0。

林佳龍於臉書說，回家後他想了很久，決定寫信回覆給這位同學的媽媽。自己也是兩個孩子的爸爸，無法想像、也不敢想像失去子女的悲痛。他與這位媽媽同樣對酒駕肇事深惡痛絕。

對於被詢問敢不敢強力執法抓酒駕？林佳龍原想肯定地說「當然敢」，但經再次反省之後，他遲疑了一下。因為，雖然針對特種行業如KTV和酒店等高風險地區，市府已經雷厲風行地取締了3年，近年來酒駕傷亡數字明顯下滑，但他覺得做得還是不夠！

林佳龍指出，警察局已針對特種行業，像是KTV、酒店等高風險地區，雷厲風行取締酒駕3年，甚至也因為白天就開始臨檢，他也因此收到部份民眾抱怨。2015年起，臺中市警察局每年取締件數高達1萬4千件；就在2017年，他已經看到數字明顯下滑，但仍有發生酒駕殺人的悲劇，令人難過。

傷亡人數部分，他昨日跟警察局長再次確認，2016年比2015年減少256人(-20.3%)。2017年1到10月比2016年同期，再減少了221人(-25.9%)。林佳龍強調，他了解即使傷亡數字持續減少，但對每一位死傷者的家屬而言，傷痛分毫未減。

林佳龍說，他更深知這些執法數字跟作法難以撫平這位媽媽與家人的傷痛，但他承諾一定會繼續打拼，不能像以前只是不斷「宣戰」，還要凝聚大眾的共識一起行動，讓反酒駕觀念深入每個人心中，期盼有一天能讓酒駕傷亡人數降至0。

林佳龍這篇回信獲得網友正面肯定，紛紛留言為林佳龍加油打氣，更有人提供許多具體建言，像是請林佳龍建議立委提高酒駕罰責，最高可至千萬罰金；推廣以茶代酒風氣；嚴格限制賣場出售啤酒、烈酒的瓶數，甚至規定登記身份證；提高啤酒稅捐與烈酒稅捐；甚至學習日本等國家的做法，酒駕者不但重罰，提供車輛給酒駕者、賣酒店家、共乘者都應連坐處罰。

(中時)