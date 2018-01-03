自造投石器 新興國中教案奪金

台南市新興國中參加教育部106 年「自造教育教學教案設計競賽」，師生將看似kuso的點子，設計出「Maker投石器」，勇奪「金牌獎」。（曹婷婷攝）

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台南市新興國中參加教育部106 年「自造教育教學教案設計競賽」，師生將看似kuso的點子，設計出「Maker投石器」，勇奪「金牌獎」。（曹婷婷攝）

老鼠會欺負貓，所以設計貓用投石器反擊！台南市新興國中參加教育部106 年「自造教育教學教案設計競賽」，師生將看似kuso的點子，設計出「Maker投石器」，勇奪「金牌獎」，在各縣市自造教育中心的激烈競爭下，實屬不易。

校長蘇恭弘表示，競賽希望透過教師實際參與教學實務設計，表達教學創意概念，以創造出新穎且具創意性並能有效達成教學目標之學習活動。

教務主任陳明宏補充說明，新興國中Maker投石機教案落實STEAM(Science 科學、Technology 科技、Engineering 工程、Art 藝術與 Mathematics 數學)5個面向，藉由跨領域知識結合，讓學生可以從DIY(Do It Yourself)到DIWO(Do It With Others)，與他人團隊合作，學習共同製作與分享成果。

團隊成員張培萱老師負責是教導學生投石器設計，「這個教案最有趣的地方，在於它是開放性的，從科學的槓桿原理、力矩的計算，到結構設計與成品完成，都能讓學生有更多的想像」。負責教授感應版系列課程的葉瀚隆老師說，因同學已學過程式設計的概念，在投石器感應器部份，學生就能更快上手，也有更多的創意與思考。

學生許其瀚說明他的發想，「因為老鼠會欺負貓，所以設計了貓用投石器反擊老鼠」，「組裝是我覺得有難度的部份，遇到困難時先自己想辦法解決，如果還是不行，就去請教老師」，這樣的課程比起只是聽老師講解更生動有趣，也學得更好了。

蘇恭弘也感謝教師團隊努力與用心，將自造教育落實日常教學中，進而提升教師創新教學思維，激發學生將想像化為實際創作的學習欲望，「這正是推動12年國教最核心的目標。」

(中時)

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