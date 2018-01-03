限塑帶動紙袋經濟 就服站回收當宣傳品

2018年01月03日 10:15 中時 許素惠

新年伊始，擴大限塑政策隨之上路，間接帶動紙袋經濟，虎尾就業服務中心別出心裁，回收二手紙袋，貼上相關就服活動資訊貼紙後，再送給藥局、量販店等商家使用，環保兼宣傳，每年回收了7、800個，仍供不應求，效果奇佳。

「叔叔，我拿紙袋要來跟你們一起做環保！」小妹妹兩手各提著一大袋紙袋到就服中心回收。你家是不是也堆置了許多各式各樣百貨公司、服飾店、餅干甜點、伴手禮等紙袋，想丟給資源回收車，又覺得乾淨如新很可惜，虎尾就業服務中心為紙袋創造第二春。

環保署今年元旦開始擴大實施限塑政策，預計將帶動紙袋經濟更蓬勃，虎尾就服中心早已有先見之明，2016年起就推出「袋動幸福」，陸續接受民眾提供的二手紙袋，兩年來加總約回收了1萬5000多個，成效頗豐。

就服人員把回收的紙袋略做整理後，將印有最新就業服務資訊及活動的貼紙，貼在回收紙袋上，再分送給需要的店家，不但環保，也讓宣傳達到最大效益。

「沒想到紙袋的回收引起這麼大的迴響」，虎尾就服中心主任張春美自己都感到意外，表示各店家對目前紙袋回收再利用活動反應非常好，量販店、藥局需求尤其大，雖已定期提供回收紙袋供民眾使用，但仍供不應求。

張春美預料，今年上路的擴大限塑政策一會讓紙袋經濟更加蓬勃，各商家需求會更大，民眾手中若有紙袋，都可以拿到該就服中心或是虎尾轄區的就服台供回收，讓紙袋找到第二春，活動詳情請加入「虎尾就業中心」Line生活圈。

(中時)