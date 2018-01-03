NBA》詹姆斯：我這種人能活過18歲算是幸運

2018年01月03日 10:16 中時電子報 盧品青

騎士球星詹姆斯(LeBron James)上週度過33歲生日(12月30日)，他成長於俄亥俄州的阿克倫，那並非一個治安良好的地方，特別是對家境不好的黑人小孩更加艱難。詹姆斯說：「我很幸運能活到這個歲數。」

33歲是一般人都可達到的年紀，但是成長艱辛、差點混上街頭幫派的詹姆斯，他在生日當天反而神情落寞地感嘆：「在我經歷的那個環境，很少人能活過18歲。我自知我非常幸運，我不會把這一刻當成理所當然。」

面對記者的包圍，詹姆斯後來還是分享了一件有趣的往事，他18歲那年就要投入NBA選秀，他自以為是大人了，直到他被擋在酒吧外面，才知道18歲根本不算什麼。

詹姆斯笑說他想學一般人謊稱自己是21歲或是用假證件(美國21歲才能喝酒)，不過因當地太多人認識他，而且《運動畫刊》還拿他當封面，害他一直得忍到滿21歲才能跟朋友去喝一杯。

在詹姆斯21歲那年，他在球場留下場均31.4分、7.0籃板、6.6助攻的全能數據。詹姆斯自嘲那年他才終於抬頭挺胸隨著美國隊的隊友一起在賭城開趴，「這就是21歲感覺特別棒的原因。」

不論在籃球場上建立多少功業、賺得多少美金，詹姆斯從未把這一切當成理所當然。60%的NBA球員在退休之後破產，詹姆斯肯定不會是其中一人，因為他是一個懂得珍惜的人。

(中時電子報)