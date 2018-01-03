消防員「火」了？ 搏命演出 停、遮、趴、滾

2018年01月03日 10:27 中時 萬于甄

消防員以安全為前提之下，親自實驗操作「 停、遮、趴、滾」的 著火自救辦法，或是使用大毛巾覆蓋，有效的阻絕空氣撲滅火勢，加深民眾印象，達到宣導的 效果。(萬于甄攝)

如果身上的衣物不慎著火，該如何自救?台南市消防局第一救災救護大隊新營分隊打火弟兄 親自「火」起來示範，將著火的毛巾綁在身上，實際演練「停、遮、趴、滾」的著火4字訣， 希望加深民眾印象，強化防火宣導的效果。

近年來不斷傳出有民眾因身上著火，導致嚴重燒燙傷，2014年大陸一名女大生與朋友相約 吃小火鍋時，因店員添加酒精意外釀火，造成女學生身體著火;台灣去年也有火鍋店工讀生換 瓦斯時，不慎引爆火勢，造成7人燒燙傷。

新營消防分隊長黃柏威表示，一般民眾常誤以為身上衣物著火時，起身跑開、用雙腳去踩踏 火源，或是使用拖把、衣物想將火勢拍滅，但這些都是錯誤的方法，最好的方式是使用大毛巾 覆蓋，有效的阻絕空氣撲滅火勢，或是熟記「停、遮、趴、滾」4字訣。

黃柏威進一步說明，停，就是立刻停在原地，遮，是要遮住口鼻，避免呼吸道吸入性嗆傷，趴，遠離災害就地趴下，雙手摀在臉上，滾，身體平躺左右翻滾，壓住火源直到火勢熄滅。

為加深民眾對自身著火時自救方式的印象，新營消防分隊發揮實驗家的精神，由隊員周哲丞親自「下火海」，將著火的毛巾綁在身上，實際操作「停、遮、趴、滾」的步驟，並拍成防火宣導影片，讓不少網友直呼「好狂」、「消防員真是搏命演出」，也確實達到宣導效果。

(中時)