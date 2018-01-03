前瞻補助 南市社會局將籌設15處公共托育家園

台南市社會局爭取前瞻計畫補助將開辦社區公共托育家園。（洪榮志攝）

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台南市社會局爭取到前瞻建設「少子化友善育兒空間建設」補助5210萬元，今年將在安南、仁德、七股、善化及麻豆等區新設5處社區公共托育家園，以及七股區增設1處親子館。同時，該計畫還爭取到3部外展服務車、增設3處家庭福利服務中心及永華、民治等2處社會福利大樓的修繕費用，為台南市擴展社會褔利帶來實質的挹注。

社會局長劉淑惠說，台南縣市合併升格後，0至2歲的嬰幼兒家長，選擇由親屬或自行照顧的比率高達88.6%，考量南市幅員廣大，設置大型公共托嬰中心無法普遍照顧到多數家長的托育需求，因此優先規畫在22個未設立私立托嬰中心的行政區，開辦小型社區化的「社區公共托育家園」，預計3年內至少設置15處公共托育家園。

劉淑惠指出，這種新的公共托育模式，結合托嬰中心與居家托育（保母）的優點，以4名托育人員照顧12名未滿2歲的嬰幼兒，讓家長在居家托育與機構式托嬰中心之間，增加了第3種托育選擇。

社會局還表示，公共托育家園場地都使用學校或公部門空間，希望能善用公共空間同時也滿足家長托育需求，之後市區人口密集的地區也會評估是否開辦。托育家園規畫收費為每月1萬2000元至1萬4000元，加上家長可申請每月3000元至5000元補助款，預估家長每月只需負擔約9000元至1萬1000元，可大幅減輕托育費用負擔。

(中時)

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