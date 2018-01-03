2行程機車將禁上路 拼布老師打造偉士牌三D彩繪牆請命

偉士牌3D彩繪牆供人合照，並為2行程老車請命。（張朝欣攝）

友善列印
中時

張朝欣／雲林報導

北港鎮拼布老師周秀惠熱愛偉士牌機車，擁有2輛不同年份的老偉士牌，面對政府計畫2020年禁止2行程機車上路，特別在拼布店內打造1面3D彩繪牆，畫上老偉士牌機車供人合照，希望為老偉士牌請命。

「老車有其歷史意義，紀錄人與車的共同時光」。喜歡藝術創作的周秀惠，對於老偉士牌的優美曲線深深著迷，陸續購買2輛老偉士牌，並準備1輛報廢車做為備用零件，由於太熱愛老偉士牌，拆光零件後的車殼也捨不得丟棄，改裝成為特色咖啡桌。

最近周秀惠的拼布店重新整修擴大營業，特別請3D彩繪師以老偉士牌為主題，把店內的1面牆彩繪成風景圖，1輛老偉士牌停在鄉間小路前，背景是農村的美麗風景，只要在站彩繪牆前，就彷彿騎著老偉士牌漫遊鄉間。

周秀惠表示，老偉士牌玩家的宗旨是「愛它，就付予它新生命」，所以玩家們無不用盡心思讓老車回春，除了彩繪這面牆，她也用拼布製作了偉士牌工具收納包、出遊背包，並不定期舉辦車友聚會，與同好一起分享愛車心得。

周秀惠說，1959年台灣引進第1批偉士牌機車，1輛要價4萬元，當時可以買1甲農地，後來陸續改款，但基本精神不變，均保有如黃蜂般「細腰豐臀」的外型，在機車發展史上有著重要的意義，如今卻因政策面臨禁騎，讓許多車主無法接受。

(中時)

前瞻補助 南市社會局將籌設15處… 台中花博手札廠商資訊誤植 交通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。