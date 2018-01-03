台中花博手札廠商資訊誤植 交通局要求停送

台中花博手札加印版，市府主動勘誤並要求廠商更正！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市政府新聞局以花博吉祥物「石虎家族」為主題印製2018年手札，因印製精美內容正確，廣受喜愛。交通局為推廣大眾運輸，加印5500本公車路線版本，希望分送給向隅民眾；因廠商套印時有少數資訊誤植，經交通局主動發現後已要求停止配送並勘誤修正，初估民眾已拿到錯誤版約47本，交通局將配合更換。

新聞局指出，該局印製的2018年花博吉祥物「石虎家族」主題手札，印製精美，內容資訊正確無誤，日前分送給民眾與市籍民意代表；因手札供不應求，交通局為推廣大眾運輸，特別以新聞局原有版本為底本改版為公車路線圖版，預計印製5500本分送給向隅民眾。

新聞局表示，不料，廠商套印時發生錯誤，導致其中有少數資訊不正確。廠商印製完成後送至交通局，交通局同仁主動發現此一錯誤，立即要求廠商停止發送，須修正錯誤並經驗收後，才會再發送給民眾；市府不會額外支付修正費用，無浪費公帑問題。

交通局長王義川說，勘誤過程中，並未如立委盧秀燕所指「全數錯誤、浪費公帑」，盧立委所言對認真驗收把關、主動查驗出錯誤的公務員，無疑是打擊信心，並不公平。

交通局強調，錯誤版本配送地點以各區公所為主，大多數均已收回，初估47本已被民眾索取，拿到錯誤版本的民眾可至交通局更換正確版。

(中時)

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