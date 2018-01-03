周刊爆色淫師會「親上」 每次爽撈5萬元

《同刊王》爆群交趴攝影師每辦一場至少可賺5萬元，有時還會親自上陣。（圖/擷取自網路)

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中時電子報

「群交趴」曝光後成了國內熱門話題，攝影師穆川申的內幕也一一浮上檯面。根據《周刊王》報導，已舉辦多次「群交趴」的穆川申，除了每位男性要收費8000元、「驗鵰」、親自上陣，每辦一場還可賺5萬元，可說好康的一手全包。

報導指出，檢警質疑穆川申透過群交趴吸金，順便滿足性慾，現正積極蒐證，並分案調查有無包括涉及媒介性交易，以及照片當事人是否要提出妨害秘密告訴。據悉，穆川申每辦一場群交趴至少有5萬元入袋。

有攝影界人士則表示，穆川申想學日本情色攝影大師荒木經惟的作品，不過荒木經惟的作品看似情色，但卻透過單一女體表現女性唯美，沒有男女交合，但穆川申似乎想突破尺度，但根本毫無內容。

精神科醫師李光輝分析，若攝影師自己也下海充當男主角，從正面角度來看，就是想在專業領域展示他人沒有的成就感，對外宣示「這件事只有我做得到」；從負面的角度，穆川申很可能在成長過程中，被貶抑過而有自卑感，因此產生占有慾或窺視癖。

群交趴攝影近日掀起國內討論，攝影師穆川申的內幕慢慢被曝光，根據《周刊王》報導，穆川申已舉辦多次「群交趴」，每位男性要收費8000元，還要先「驗鵰」，每辦一場穆川申可賺5萬元，甚至會親自上陣。

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(中時電子報)

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