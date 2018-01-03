「騙扁小子」黃琪再冒國泰千金 免費爽開百萬名車

2018年01月03日 11:07 中時 陳志賢

「騙扁小子」黃琪，被控涉嫌冒充國泰蔡家第三代蔡佳玲名義，詐取台北喜來登、晶華酒店的住房優惠價，藉以低價入住、用餐，一審重判黃1年10月後，台北地檢署再查出，黃琪另假冒蔡佳玲名義，以相同手法騙取凱基證券低價的期貨手續費，以及奧迪經銷商提供上百萬名車一星期的免費試駕，3日依詐欺等罪嫌起訴黃琪。

黃琪另於去年間假冒藝人林青霞助理，向澎湖喜來登等3間飯店詐騙折扣，還用Apple Pay支付方式盜刷數萬元，新北地檢署仍在偵辦中。

24歲黃琪本名黃照岡，因曾以塔羅牌騙前總統陳水扁而聞名，因假冒頂新集團董事長魏應州次子魏宏帆盜刷黑卡等多起案件入獄，2015年5月出獄，2015年7、8月間連續假冒國泰千金，訛詐晶華、喜來登2家五星級飯店。

他被控打電話到晶華酒店，冒充國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲，用女聲腔調向客服騙稱：「我是蔡佳玲，我有朋友要過去，給他最低價，住最高檔的房間…」。晶華酒店起疑，因此向刑事局報案。

檢警調查發現，台北喜來登飯店也曾受騙，黃琪致電喜來登，向客服人員自稱是蔡佳玲，交代「朋友要訂房，好好招待，不要無禮，能給折扣就折扣」，還向客服說可以向董事長秘書或執行長通報；客服信以為真而給予優惠，黃男再假裝蔡女的友人現身入住。

檢方去年起訴黃；一審去年8月依6次詐欺得利罪、1次詐欺未遂罪，判黃琪1年10月徒刑，另有1年刑期可易科罰金36萬元，全案可上訴。

但檢方深入追查發現，黃琪早在詐騙喜來登2飯店前，2015年5、6月就以同樣手法，用女聲腔調向凱基證券騙稱她是蔡佳玲，要求給予她友人期貨交易手續費的優惠。

另黃還假冒蔡佳玲名義，要求奧迪經銷商，提供上百萬名車，給予他及友人一星期的免費試駕。檢方認為黃涉嫌詐欺、偽造文書罪，將他簽分被告偵辦，據了解，黃琪否認犯行，但檢方不採信其說詞，依法起訴。

(中時)