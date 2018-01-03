6移工枉死配偶質疑包庇違建 要桃市府清查移工宿舍安全

2018年01月03日 11:25 中時 甘嘉雯

桃園市蘆竹區‬汽車用品大廠矽卡公司去年12月14日發生鐵皮違建大火，6名年僅20多歲的越南工人魂斷異鄉、5人受傷，越南外勞配偶辦公室3日到桃園市政府前抗議，要求全面清查移工宿舍安全。

移工到桃園市政府前陳情。（甘嘉雯攝）

矽卡120坪的鐵皮屋從去年3月興建以來，兼做倉庫與外勞宿舍用途，不僅整棟全是違建，也沒有通過消防安檢，一樓出口附近堆滿塑膠隔熱紙材料，導致無法逃生。

抗議團體表示，這是台灣歷來死傷最慘重的移工宿舍火災，這樣的宿舍卻不是特例，在台灣，有多少外籍廠工都和矽卡工人一樣，每月被扣5000元膳宿費「強迫消費」，就算雇主或仲介提供的居住空間再怎麼擁擠，出入都要受到雇主或仲介控管，甚至與工廠儲存的有機溶劑、紡織布料、塑膠等為伍，也沒有籌碼議價、挑剔住宿品質。

外勞宿舍三不管，桃園公安未爆彈依照現行雇主聘僱外國人許可及管理辦法，雇主聘僱移工入境3日內，應提出「外國人生活照顧服務計畫書」，供縣市主管檢查，而在勞動部訂出的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」，雖然載明通道配置、不得設置在易燃物品儲存場所、居住面積及消防設備等規範，如果主管機關實地訪視後，發現與計畫書不符，也只是勸導改善，如果情節重大才廢止聘雇。

抗議團體指出，勞動局在大火後承認，雖然曾在去年11月前往訪視，但未查前述違建與消安項目，矽卡的生活計畫書沒有問題。

(中時)