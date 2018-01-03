6移工枉死配偶質疑包庇違建 要桃市府清查移工宿舍安全

移工到桃園市政府前陳情。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時

桃園市蘆竹區‬汽車用品大廠矽卡公司去年12月14日發生鐵皮違建大火，6名年僅20多歲的越南工人魂斷異鄉、5人受傷，越南外勞配偶辦公室3日到桃園市政府前抗議，要求全面清查移工宿舍安全。

移工到桃園市政府前陳情。（甘嘉雯攝）

矽卡120坪的鐵皮屋從去年3月興建以來，兼做倉庫與外勞宿舍用途，不僅整棟全是違建，也沒有通過消防安檢，一樓出口附近堆滿塑膠隔熱紙材料，導致無法逃生。

抗議團體表示，這是台灣歷來死傷最慘重的移工宿舍火災，這樣的宿舍卻不是特例，在台灣，有多少外籍廠工都和矽卡工人一樣，每月被扣5000元膳宿費「強迫消費」，就算雇主或仲介提供的居住空間再怎麼擁擠，出入都要受到雇主或仲介控管，甚至與工廠儲存的有機溶劑、紡織布料、塑膠等為伍，也沒有籌碼議價、挑剔住宿品質。

外勞宿舍三不管，桃園公安未爆彈依照現行雇主聘僱外國人許可及管理辦法，雇主聘僱移工入境3日內，應提出「外國人生活照顧服務計畫書」，供縣市主管檢查，而在勞動部訂出的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」，雖然載明通道配置、不得設置在易燃物品儲存場所、居住面積及消防設備等規範，如果主管機關實地訪視後，發現與計畫書不符，也只是勸導改善，如果情節重大才廢止聘雇。

抗議團體指出，勞動局在大火後承認，雖然曾在去年11月前往訪視，但未查前述違建與消安項目，矽卡的生活計畫書沒有問題。

(中時)

「騙扁小子」黃琪再冒國泰千金 … 遊樂園玩太嗨 9歲童肝腫瘤爆裂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。