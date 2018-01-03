美國KC-135加油機意外全毀 美軍正面看待

2018年01月03日 11:11 中時電子報 喻華德

飛行極客俱樂部網站（The Aviation Geek Club）2日報導，一架隸屬美國密西西比州空中國民兵第153空中加油中隊的KC-135R「同溫層加油機」式空中加油機，在1999年4月7日在奧克拉荷馬州廷克空軍基地（Tinker AFB）維修時，因不遵守「程序、步驟、要領」導致客艙加壓測試失敗，飛機爆炸，無法修復只能報廢。

用於控制KC-135壓力的放氣閥（outflow valves）在執行5年大修時被關閉，之後從未打開。令人印象深刻的照片具體呈現KC-135同溫層加油機壓力測試失敗後的結果。

摘錄自discity.com網站上「經驗教訓」（lessons learned）簡報：「這是我們不留意細節，不遵守指示及檢查表的結果的範例！」據摘錄，KC-135加壓至地面壓力水準。用於控制KC-135壓力的放氣閥（outflow valves）在執行5年大修時被關閉，之後從未打開。事後調查揭露：一位民間修護技師，他「總是那樣操作，使用自製測量儀器，而且無程序」。

KC-135R「同溫層加油機」加壓測試爆炸後客艙內滿目瘡痍。（圖/USAF/theaviationgeekclub.com)

這位技師的儀器的指針下方甚至沒有「科度（分等級）」，因此毫不意外地他錯過了當指針的首次轉動。當技師持續對飛機加壓，儀器進入「第二圈」，飛機「碰」地醫生爆炸，後艙蓋飛到21公尺遠，在折流柵（blast fence）之後。

KC-135爆炸後解體，這架飛機的美國財政年度序號為57-1418，表示為1957年採購，美軍部分機種有直尾翅第一碼財年不噴的情況。（圖/USAF/theaviationgeekclub.com)

像這種事件從不好笑而且令人遺憾的是，當我們考量到這種錯誤是最終將由我們（納稅人）買單。所幸無人受傷。

美軍正面看待原本根本不應該發生的重大意外事故並記取教訓，不考量人情，將相關資訊透明公開，是讓美國強盛及適時自我修正的制度。(圖/UASF/theaviationgeekclub.com)

這是一件好的「經驗教訓」，以確保我們訓練的人員擁有正確的工具，及人員遵循詳細的程序。此事提醒我們，因為你總是「這樣做」，但它並不是「正確」的方式！

爆炸的殘骸飛至21公尺遠的折流柵之外，所幸無人受傷。（圖/USAF/theaviationgeekclub.com）

KC-135同溫層加油機提供美國空軍核心加油能力，並已勝任此任務超過50年。此獨特資產強化了空軍的能力，以達成「全球到達」的主要任務。也支援對空軍、海軍、海軍陸戰隊與盟邦飛機空中加油。KC-135也能搭載擔架及醫療撤離（非臥床的）。這些年來KC-135也衍生出了不少衍生型號，從空中指揮所至偵察機。RC-135用於特種偵察，NKC-135用於裝備司令部（Air Force Materiel Command）的測試計畫。為遵守開放天空條約（the Open Skies Treaty），空戰司令部以OC-135作為觀察平臺。

這架KC-135R「同溫層加油機」式空中加油機的美軍序號為57-1478，直尾翅號碼71418，美軍部分機種有直尾翅號碼第一碼的「財政年度」不噴上的情況，57表1957年。美軍這種即使是「家醜」也仍然秉持「資訊透明公開」，並記取教訓作為「經驗教訓」（lessons learned）的管理方式，不考量「人情世故」，是讓國家得以持續進步並對錯誤自我修正的制度。

(中時電子報)