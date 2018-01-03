NBA》小刺客本季首戰17分 騎士輕取拓荒者止敗

艾塞亞湯瑪斯復出首戰披上騎士戰袍替補17分，幫助球隊輕取拓荒者中止3連敗。(美聯社資料照)

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中時電子報

因為臀傷而開季缺陣至今的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，終於在今日於主場迎戰拓荒者之戰中傷癒歸隊，雖然是以替補方式迎接本季首戰，但他只上場19分鐘12投6中，飆進3顆三分球攻下17分、3助攻，幫助騎士127比110輕鬆剿滅來犯敵軍，中止3連敗。

騎士近來5戰吞4敗，狀況不是很理想，跟先前的19戰只輸1場不可同日而語，也因為這樣讓艾塞亞湯瑪斯提前1場歸隊，盼他能解戰力短缺燃眉之急。

沒想到騎士此方法奏效，打完半場落後3分，第三節反撲超前，第四節艾塞亞湯瑪斯與韋德的替補雙位搭檔出奇的好，兩人聯手幫助騎士取得103比91雙位數領先優勢，但礙於上場時間受限，湯瑪斯很快的就退場休息，騎士最多將領先擴大至18分，最終以勝利方式迎接2018年到來。

騎士6人得分上雙，詹姆斯24分、6籃板、8助攻、4抄截，洛夫19分、7籃板，克勞德17分，韋德15分、8籃板、3助攻，傑夫格林10分、4籃板、5助攻，替補陣容表現絲毫不遜於先發球員。

拓荒者明星級後衛利拉德也在此役復出，25分、6助攻，表現優於艾塞亞湯瑪斯，但7次失誤成為最大敗筆，紐基奇23分、7籃板、4助攻，麥科倫19分、5籃板、4助攻，透納15分、8籃板。

(中時電子報)

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