優化實作 教育部力推技職升級

2018年01月03日 11:29 旺報 李侑珊

教育部因應整體環境與社會需求變化，近年推動技職再造、典範科技大學、獎勵大學教學卓越等計畫，透過課程調整、師資進修、業師協同教學以及教學設備更新等措施相互配合，致力培育業界所需優質技術人才，藉由產業、學校及學生代表現身說法，分享學習成果、合作模式及人才培育機制，呈現技職教育政策推動成效。

教育部長潘文忠（中）表示，新年度的計畫將以「為學生找到未來、讓工作找到人才」為目標。（張鎧乙攝）

教育部102年至106年推動技職再造二期計畫，協助技職校院充實教學設備、改善教學環境，縮短教學實作設備與業界之落差；經統計技專校院共計補助50億元255案；技術型高級中等學校部分共計補助30億元928案。本計畫推動不僅鼓勵學生參與校外實習課程，強化技職教育與產業接軌。

教育部長潘文忠（中）。（張鎧乙攝）

教育部表示，未來將在二期再造計畫基礎下，搭配國家重點經濟發展政策，自107年起持續推動「優化技職校院實作環境計畫」，以「為學生找到未來、讓工作找到人才」為目標，創造學用合一、產學雙贏之教育系統，培養具有跨領域、符應國際產業發展脈絡的技職人才。共計4年，投入80億，

國立苗栗農工展現織物染整成果。（張鎧乙攝）

主要推動策略共有三大項，分別是成立20處產業菁英訓練基地、建置10處類產業環境工廠、充實新課綱所需基礎教學實習設備及設施。

教育部長潘文忠表示，教育部始終都很重視技職教育的發展，在推動產業、企業合作發展上，除了包含在教學卓越計畫之內，典範科大也包含其中，目的在於鼓勵第一線教師共同推動課程與技術研發；而在107年後，教育部將推動技職教育升級，因應前瞻計畫，將推動優化實作環境，而將在未來4年投入80億的經費，提升技職教育與技職再造計畫。

教育部長潘文忠（中）3日宣布，預計以4年投入新台幣80億元，在全國成立20處產業菁英訓練基地、10處類產業環境工廠，及充實新課綱學校所需設備，並邀技專校院在記者會中展現初步成果。（張鎧乙攝）

此外，潘文忠也提到，將邀請法人與企業合作，打造20個菁英人才培訓基地，期望在技職教育讓學生的學習能學用合一，以利於在學校所學，能與職場應用愈相近。

另外，潘文忠也指出，因應12年國教所需，特別在技術高中的部分，將投入相關實習設備設施，不只累積學生的實作能力，更能與科技大學教學連結。

(旺報)