Gogoro年底前突破100家銷售服務中心

Gogoro 公布今年上半年直營、手銷售據點授權經銷門市佈建圖。Gorogo提供

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Gogoro宣布全台總掛牌數已達5萬輛，代表電動機車已成為機車族購車的首選之一，同時宣告2018年將走入「通路元年」，除直營通路外也將大舉發動授權經銷機制，預計年底前將有超過100家的銷售據點與維修服務中心，數量有望超過目前的3倍。

Gogoro 行銷總監陳彥揚表示：「在短短的兩年半之內，Gogoro擁有超過5萬名車主，電池交換站到達500座，總騎乘里程數超越1億5000 萬公里，代表Gogoro已成功走入大眾生活。」

不過隨著Gogoro車口數快速成長，服務及維修品質也開始出現負荷不足的現象，甚至遭消費者抱怨，顧客滿意度大幅下滑，擴大授權經銷夥伴已成為Gogoro今年拓展銷售與維修服務的主要目標。除原有直營通路，對外募集通路夥伴的目標，今年全台將達100多家銷售據點與維修服務中心。

Gogoro表示，其中上半年就預計開出近30家，包含台北市士林區；新北市中和區、板橋區、新莊區、三重區；桃園市蘆竹區、中壢區、龍潭區、平鎮區、大溪區；新竹市市區、竹東鎮；台中南區、太平區、沙鹿區、潭子區；台南市東區、安南區、仁德區、新營區；高雄市前鎮區、楠梓區、鼓山區、苓雅區、小港區、三民區、仁武區、大寮區、岡山區。

(中時)

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