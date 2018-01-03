MLB》紅雀補強內野 有意延攬一壘手荷斯莫

皇家荷斯莫上季繳出生涯最佳進攻表現。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

連兩年無緣季後賽的紅雀積極補強內野，想要MVP三壘手唐納森（Josh Donaldson），卻卡在藍鳥隊不願放人。消息指出紅雀轉向爭取前皇家明星一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），他目前是自由球員，只要價碼談得攏就好。

紅雀從2016年開始尋找能提升內野防線的好手，荷斯莫擁有4座金手套，是近10年來獲得此獎最多的一壘手，自然是最佳選擇。上季他在皇家打滿162場，敲25轟平前年創下的個人單季紀錄，整體攻擊指數（上壘率＋長打率）0.882則創生涯新高，也是打擊爆發的一季。

紅雀能從原本鎖定三壘手，到目標轉為一壘手，關鍵是卡本特（Matt Carpenter）的多功能。卡本特過去3季在一、三壘都出賽超過150場，為大聯盟唯一者。這讓紅雀棒球營運部門總監莫澤列克（John Mozeliak）可以放手去簽一、三壘手，總之卡本特都能頂另一個位置。

荷斯莫在2008年新人選秀首輪第3順位被皇家挑中，2011年升上大聯盟迄今。儘管原本有意延攬他的紅襪已與莫瑞蘭（Mitch Moreland）續約兩年，但紅雀仍得面對教士的競爭。

另一方面，荷斯莫雖然是自由球員，但他的經紀人是著名的波拉斯（Scott Boras），紅雀必須端出夠份量的合約才行。而近年來和荷斯莫攜手打出皇家佳績的穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），也是自由市場最大咖的三壘手，同樣隸屬波拉斯麾下。

(中時電子報)

NBA》小刺客本季首戰17分 騎士輕… NBA》哈登傷勢加劇？ 恐怕得休息…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。