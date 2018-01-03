MLB》紅雀補強內野 有意延攬一壘手荷斯莫

2018年01月03日 11:10 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

連兩年無緣季後賽的紅雀積極補強內野，想要MVP三壘手唐納森（Josh Donaldson），卻卡在藍鳥隊不願放人。消息指出紅雀轉向爭取前皇家明星一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），他目前是自由球員，只要價碼談得攏就好。

紅雀從2016年開始尋找能提升內野防線的好手，荷斯莫擁有4座金手套，是近10年來獲得此獎最多的一壘手，自然是最佳選擇。上季他在皇家打滿162場，敲25轟平前年創下的個人單季紀錄，整體攻擊指數（上壘率＋長打率）0.882則創生涯新高，也是打擊爆發的一季。

紅雀能從原本鎖定三壘手，到目標轉為一壘手，關鍵是卡本特（Matt Carpenter）的多功能。卡本特過去3季在一、三壘都出賽超過150場，為大聯盟唯一者。這讓紅雀棒球營運部門總監莫澤列克（John Mozeliak）可以放手去簽一、三壘手，總之卡本特都能頂另一個位置。

荷斯莫在2008年新人選秀首輪第3順位被皇家挑中，2011年升上大聯盟迄今。儘管原本有意延攬他的紅襪已與莫瑞蘭（Mitch Moreland）續約兩年，但紅雀仍得面對教士的競爭。

另一方面，荷斯莫雖然是自由球員，但他的經紀人是著名的波拉斯（Scott Boras），紅雀必須端出夠份量的合約才行。而近年來和荷斯莫攜手打出皇家佳績的穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），也是自由市場最大咖的三壘手，同樣隸屬波拉斯麾下。

(中時電子報)