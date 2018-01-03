假「三世夫妻」真性侵 神棍遭判刑12年

2018年01月03日 11:19 中時 林偉信

(11:46更新)桃園市黃姓男子從未學過任何法術，他卻謊稱作法「開天眼」猥褻一名女大生，之後他又騙稱是「三世夫妻」，以靈修名義性侵她6次，並導致她懷孕而墮胎，並因而休學，高院認定黃男犯行惡劣，將他依強制性交等罪判刑12年。全案可上訴。

就讀大學二年級的被害女子與她母親、胞兄迷信宗教及命理之說，因家庭不睦，她常到桃園市大溪區一家神壇解厄運，黃男屢屢至該神壇幫忙，因而結識被害女子及其家人，2013年她的外祖母與表姐因病、自殺接連死亡，她母親認為遭鬼神影響，求助神壇。

黃男謊稱女大生有法力之乩身，支開其他人後獨留她在現場，他以幫忙開天眼可以看見鬼為由，命她穿著內衣及短褲，以手指觸踫其下體，等到她勞累進入臥房休息後，他又闖入強脫她的褲子以不詳器物觸踫她的下體。

被害女子因遭黃男鬼神之說及非禮舉止而精神失控，用現場物品砸向他，他因此用童軍繩綑綁，再與她的家人將她送往桃園療養院就醫，她出院後，黃男再以三世夫妻、靈修取得法力等理由，將她載到摩鐵性侵6次。

高院維持一審判決，法官痛斥黃男先對被害女子猥褻，再利用她心理受傷的機會，佯稱她被惡鬼纏身，又對她性侵使她懷孕而墮胎並因而休學，犯後還汙衊她是其外遇對象，黃的犯行嚴重、犯後不知悔改，將他依強制性交等罪判刑12年。全案可上訴。

黃男還以女大生住家風水不佳為由，誘騙對方讓他改造住處隔局，再利用她們一家人不在場的機會，將她住處的鋼琴及洋酒3瓶偷走，此部分黃男遭高院判刑3月、得易科罰金確定。

(中時)