正聲中時校園公益之星 決戰台北。

2018年01月03日 11:25 中時 發行部

優勝同學與貴賓，評審老師合照。(中國時報發行部)

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠。(中國時報發行部)

評審老師周佳宏,周治平，黃大軍。(中國時報發行部)

正聲廣播董事長劉本善。(中國時報發行部)

參賽同學親友加油團。(中國時報發行部)

為社會找關懷，為夢想找出路，讓同學種下希望種子，為公益獻聲。2017全台校園公益之星選拔活動總決賽，在蔡衍明愛心基金會、正聲廣播公司、中國時報、中天電視，共同推動下，1230中國時報二大樓大廳正式豋場，藉選拔賽活動拔擢全台五縣市47所大學、高中職校園歌藝優秀的同學，投入社會公益，用歌聲傳愛台灣各個需要愛與關懷的角落，給年輕世代建立一顆「我為人人 人人為我」關懷社會之心念。

本次活動，由主辦單位蔡衍明愛心基金會、正聲廣播公司、中國時報、中天電視，邀請桃園市、新竹縣、南投縣、彰化縣、花蓮縣市47所高中職以上的學校，推派出461名才藝出眾同學參加分區選拔PK賽後，精選出21位同學參加台北總決賽。下午1點來自各縣市優勝代表同學報到，2點在中華民國童軍文教基金會童軍小狼合唱團表演1.秋蟬2.小草後，經評審老師的提示下，正式開始比賽。

正聲廣播公司董事長劉本善表示，這場活動有很大意義，來自各縣市的歌唱菁英為自己圓夢，能充分的運用舞台展現自我，未來參與公益演唱會的平台，投入社會付岀自己的愛；正聲廣播長期在辦歌唱比賽，與演唱會，同學們有興趣的話，可以從正聲廣播的頻道與粉絲團掌握到最新的活動訊息訊息。蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠表示，基金會長期各縣市舉辦公益演唱會，期望，給歌藝優秀的年輕人有一個圓夢的平台，今天來參加的選手每一位都很優秀，不論名次結果如何，每一位参賽同學只要心中有一份愛，都可成為公益之星。

活動評審老師皆為台灣流行音樂重量級的知名唱片製作人，與唱片公司老闆，有常在銀光幕前看到的金牌製作人周治平老師、金曲獎金牌製作人黃大軍老師，和禧多唱片公司董事長周佳宏的評選下，由花蓮縣上騰工商的詹呂理傑奪冠，呂易澐、黃莉婷分獲2、3名，發給8000、5000、3000元獎金，成為2017校園公益之星的代表人，2018跟著旺旺巡迴各縣市參加演出，台灣音樂市場注入新血輪。想進演藝圈發展圓夢的同學，亦可加入正聲廣播公司新人培訓班接受歌唱培訓，成為明日之星。

2018蔡衍明愛心基金會、正聲廣播公司、中國時報、中天電視，將持續邀請各縣市政府教育局處一起，擴大舉辦＜正聲中時公益之星校園選拔賽活動＞，挖掘培養出更多的校園素人歌手，為台灣的流行音樂傳承，及旺旺真愛台灣付出的實際行動。

(中時)