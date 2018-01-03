詐保？台男大陸遭砍斷臂 判保險理賠2657萬元定讞

2018年01月03日 11:27 中時 林偉信

曾擔任保險公司經理的顏姓男子自稱，10年前在大陸被歹徒搶劫財物且遭砍斷左手前臂，他申請理賠卻被以自殘詐保為由拒絕，雙方鬧上法院。最高法院佐以法務部法醫研究所鑑定報告，認定斷臂事故為意外非自殘，判決保險公司共須理賠顏男2657萬多元定讞。

顏男提起訴訟主張，他向台灣的2家保險公司各投保終身壽險、養老壽險及傷害保險等，保險有效期間、2008年8月22日晚上6點，他與友人帶大陸廣東省東莞市虎門鎮的飯店用餐，並商談日後業務合作事宜，用餐、唱歌結束後，他獨自走路返回住處。

顏男聲稱，案發當天剛好颱風來襲，他右手撐傘、左手提著裝有現金的手提包，卻遭歹徒從左側方強搶手提包，由於他緊握不放，被歹徒拉著走，雨傘也被彈落，他於是用右手抱住一棵樹抵抗，但被歹徒持刀猛砍左手，造成左手前臂斷離。

遭歹徒行搶後，顏男自稱因驚嚇過度倒地，但隨即從地上爬起，並尋找左手斷肢及高喊救命，之後前往附近的醫院救治，並向大陸公安報案，他因未在黃金時間內尋獲斷肢進行接植手術，因而造成身體受傷殘廢，之後向保險公司申請理賠2657萬多元。

台灣2家保險公司各自提出多項疑點，包括顏男被搶過程不合常理，遭連砍5次才斷臂、刀傷恐非他人所為，顏男被砍後未向商家或路人求救，顏男有財務危機並遭債權人聲請法院強制執行，可能以自殘圖領保險，保險公司因此拒絕理賠，雙方打官司對簿公堂。

台中地院認為，顏男不能證明遭人強盜以利刃砍傷造成殘廢，判他敗訴、保險公司免理賠，但台中高分院採信法醫研究所的鑑定報告，認定顏男斷臂是他人所為非自殘，況且事發當時為夜間1點且有颱風來襲，深夜期間無其他路人經過應屬常情。

台中高分院審理後認為，保險公司未提供積極證據證明顏男與他人共謀犯案詐保，顏男主張歹徒搶劫財物、斷臂是意外事件可以採信，因此判決2家保險公司共須理賠2657萬6460元，保險公司不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中時)