通緝犯護膚店找老相好 為爭風吃醋身份露饀

通緝犯酒後到護膚店找相識女服務生，卻因爭風吃醋致身分露饀。(示意圖/資料照)

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中時

45歲洪姓男子3日凌晨酒後到高雄市小港區1家護膚店要消費找相熟的小姐，與店內另名男客39歲高姓男子爭風吃醋發生衝突，兩人一言不合拿安全帽互K，雙雙掛彩，距店約200公尺的漢民派出所員警據報到場處理，將受傷的兩人送醫，意外查出洪男於去年12月29日因妨害名譽案屢傳不到，遭新北地檢署發佈通緝。

高雄市警方3日凌晨0點48分接報小港區宏平路上一家護膚店有人打架，趕往處理時，現場發現帶著酒意的洪姓男子和高男頭部流血，隨即通知救護車將兩人分送小港醫院及國軍高雄總醫院救治，均無大礙。

警方調查，洪男今天凌晨酒後要到該護膚店消費，打行動電話給店內1名相識的小姐，沒想到接電話的是在店內消費的高男，洪男一時醋意大發，與高男電話中互嗆，高男嗆「要撈人來輸贏」，洪男不甘示弱回嗆「不用等你撈人來，我就把你掄下去了！」。

兩人電話中互嗆還不夠，洪男心裡很不爽衝到店裡要找高男理論，雙方一言不合爆發衝突，洪男用安全帽猛K高男，高男也回K，兩人打的頭破血流，警方獲報到場，將兩人送醫。

警方事後查出洪男是通緝犯，去年12月29日因妨害名譽案遭新北地檢發佈通緝；洪男氣憤的說，等他通緝案先處理後再決定是否提告；高男也暫未提告。

(中時)

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