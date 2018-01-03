立院臨時會不排空汙法 陳宜民批荒謬

2018年01月03日 12:46 中時 周毓翔 、 姚志平

立法院5日即將召開臨時會，將審理六大優先法案：總預算案、勞基法修法、稅改、補提名監委人事同意權、都更中心設置條例和農田水利會組織通則修法。但眾所矚目的空污法卻沒有被納入，藍委陳宜民痛批《空汙法》務必納入，政治黑手請放過人民健康一馬，立法院臨時會不應該變成「常會」，卻不解決人民迫切緊急的問題。

陳宜民說，第一屆立法院長達90個會期，在這45年間，立法院只開過兩次臨時會。之後，第四屆召開2次，第五屆召開3次，第六屆召開2次，第七與第八屆各召開6次，第九屆目前雖然只有2會期，卻已經召開2次臨時會。過去立法院召開臨時會是極為慎重的事，從這個趨勢可以看出，立法院自第七屆開始，幾乎每個會期都會召開臨時會。臨時會常態化的趨勢已經逐漸形成，實在不應該。

陳宜民指出，《空汙法》未進行空氣污染總量管制於民國88年時修正時，即納入分區總量管制機制，然卻因須「會同」經濟部公告實施，造成18年間一事無成，嚴重阻礙我國空污防制，亦危害國人身體健康。

陳宜民表示，台灣空氣品質惡化問題相當嚴重，幾乎入冬以後，中南部都壟罩在一片霧濛濛的情況，PM2.5、PM10等指標紛紛超標，人民生活在嚴重的空氣汙染中，導致罹患肺部疾病問題比率逐年增長，為何執政黨不願將空汙法修法納入臨時會審理?立法院臨時會存在的意義難道不是為了處理「迫切與緊急」的議題嗎?

陳宜民認為，《空汙法》中已經提案要求空汙費專款專用，將這一些費用用在健康風險評估，補助受汙染嚴重地區居民健康檢查與提高檢舉獎金，空汙相關資料即時上網公告，同時淘汰高汙染機具並提高罰則等等，希望執政黨支持將空汙法納入臨時會一併討論、處理。

陳宜民批評，賴清德宣布今年元旦起要為全國公務員加薪3%，從其上任新送的預算中，各單位人事費用卻未隨之調整，而是排在本次臨時會總預算中，洽詢相關單位後得知編列在行政院項目下(調待費用)，並且排在倒數第二案，執政黨卻對外放話「國民黨阻擋公務員加薪」，實在背離事實。

(中時)