談2018台灣戰略形勢 王丰：四戰之地危如累卵

台灣位處三大戰爭「熱區」，牽一髮而動全身。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報

十年河東，十年河西，國際情勢每年都在變化。觀察今年的亞洲戰略形勢，美國對中國大陸採取三角包圍，台灣夾在中間，可說位處四戰之地，危如累卵！

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知名評論家王丰在今(3日)發文，罕見地談論關於國際戰略之議題。他指出，中國大陸目前正被三角包圍，而這包圍圈正是三大戰爭「熱區」，包括：1.中東伊朗至南亞的巴基斯坦、印度一線；2.亞太的朝鮮半島；3.台灣。

台灣位在這種「熱區」，亦復加入了添購美國武器的行列，而搞軍備競賽的結果，只是肥了美國軍工複合體、美國軍火商的荷包。

那為什麼會有這樣的包圍出現？簡單說，就是美國總統川普的「讓美國再次強大」理念與大陸領導人習近平的「中華民族偉大復興」理念互相碰撞。這也導致了，連接大陸「一帶一路」戰略前沿的近東、中東、南亞等沿邊地區，成為了爆發第三次世界大戰的可能地點。

王丰強調，美國今天的戰略眼光一點也不輸給春秋戰國的「遠交近攻」、「合縱連橫」韜略，但中國大陸的「一帶一路」能否突圍成功，還有得看。

仔細思考，上面這些事情與台灣全然無關嗎？正好相反，這些事情就在台灣周邊，隨時都有可能變生肘腋。王丰呼籲：「千萬不要被台灣內部新聞纏繞，而忽略了亞洲近期的發展。」

(中時電子報)

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