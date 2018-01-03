花博手札公車路線圖出錯 市府：可回收

2018年01月03日 12:55 中時 張妍溱

連連出包！繼水果月曆裝訂錯誤，有民眾發現台中市政府新聞局以花博吉祥物「石虎家族」為主題印製2018年手札，竟有5500本的手札有印錯狀況，內頁公車路線圖除路線相反、車站錯誤等狀況，盧秀燕怒批「市府螺絲鬆了」、「浪費人民納稅錢」，市府要求廠商重新印製。

盧秀燕與台中市議員陳成添、沈佑蓮、賴順仁、陳政顯3日召開記者會拿起出錯的花博手札，檢查發現是民眾常搭乘的公車路線，其中300號錯誤處是車站站點放反，305號公車少了8個站牌，盧秀燕指出，這看起來是小錯誤，但嚴重誤導搭公車民眾。

新聞局澄清指出，當初市府提供資訊在套印前有做最後校正，內容的確無誤；而負責印製的交通局表示，廠商套印時發生錯誤，導致其中有少數資訊不正確。廠商印製完成後送至交通局，交通局同仁主動發現此一錯誤，立即要求廠商停止發送，市府不會額外支付修正費用，無浪費公帑問題。

盧秀燕說，2018年花博手札一本約120元共計浪費66萬元公帑，市府把責任推給印刷廠印錯，實在不應該所以林佳龍應出面勇於承擔，別再讓下屬出來擔責任。

交通局長王義川則回應，勘誤過程中並非立委盧秀燕所指「全數錯誤、浪費公帑」，對認真驗收把關、主動查驗出錯誤的公務員，無疑是打擊信心，並不公平。

(中時)