韓冬慶典玩「雪」趣！冰釣山川魚、品味冰屋咖啡

2018年01月03日 11:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

迎向2018新氣象！台幣升值正是出遊好時機！雖說台灣下雪機會不大，不過鄰近的東北亞國家此時正是「雪季」呢！想要有個不一樣的冬天，到韓國旅遊不只玩雪、滑雪而已，還有以雪、雪上遊戲、冬季釣魚等為主題所舉辦的豐富熱鬧冬季慶典！

韓冬慶典玩不完！雪白冬季到韓國江原道，例如：「世界七大冬季不可思議」之一的【華川山川魚慶典】和在2018年冬奧舉辦地─平昌所舉辦的【平昌鱒魚慶典】，可以讓您享受冰釣樂趣，替冬季增添難忘的回憶！而覆蓋靄靄白雪的【太白山雪花節】，如夢似幻的美景絕對會讓您情不自禁拿著相機拍個不停！

文化體育觀光部所選定的韓國代表慶典『華川山川魚慶典』，同時曾被CNN選為「世界七大冬季不可思議」，也是外國遊客熱愛的慶典之一，即將於2018年1月6日至1月28日在江原道華川舉行。慶典期間不只有冰釣山川魚的活動，還有許多豐富的體驗活動。

華川山川魚慶典徒手抓山鱒魚。（主辦單位提供）

如從40公尺的高度飛速滑下的雪橇大賽、彷彿能成為冰上精靈的花樣滑冰等，還有冬季運動區，讓喜愛運動的您可以體驗在台灣玩不到的冰上足球、冰壺比賽，刺激的賽事將讓您與家人、朋友一同留下美好的回憶！除此之外，在慶典期間的每一天還有「徒手抓山川魚」大賽，挑戰在酷寒的天氣下徒手抓鱒魚，參加者還有機會獲得金戒指，讓您收穫滿滿！

太白山雪花節。（主辦單位提供）

除了華川山川魚慶典之外，在冬奧主辦地平昌也有「平昌鱒魚節」，慶典已於12月22日開始舉辦，至2018年2月25日為止，除了冰釣鱒魚、雪上體驗、冰上體驗等各種豐富的體驗活動外，還有冬季民俗遊戲、雪上泛舟體驗、雪橇列車等各種活動。

旅客若要前往平昌鱒魚節，能搭乘12月22日開通的京江線KTX至珍富站，大大縮短旅遊的時間，讓您從首都圈往返平昌更加便利。在1月10日之前也能購買由韓國觀光公社與韓國鐵道公社(KORAIL)共同開發、只提供給外國人旅客的「平昌KORAIL PASS」，其能在2月時使用，可無限次搭乘京江線KTX。持有平昌KORAIL PASS還可獲得韓國觀光公社提供的多項優惠，

如觀光巴士免費或折扣優惠券、機場鐵路行李保管與寄送服務9折優惠，以及其他各種服務。同樣位於江原道的冬季慶典─「太白山雪花節」，將於2018年1月19日至2月11日在太白山國立公園、中央路、黃池蓮塘等市區各處設立各種超大型雪雕、冰雪造景。

華川山川魚慶典冰釣。（主辦單位提供）

如：噴泉冰柱、雪花溜滑梯、星光節等，進入了慶典的活動場地，彷彿進入了銀白世界。除了有雪白的造景能拍照之外，太白山雪花節還有獨特的「冰屋咖啡」，讓您在冰屋內品嘗一杯熱騰騰的咖啡，享受與眾不同的品味咖啡體驗！還在猶豫冬天旅遊該前往何處嗎？一起到韓國江原道來場冬季慶典之旅吧！

(中時電子報)