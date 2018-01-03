好人做到底！法要在5萬牢房裝個人電話

2018年01月03日 11:32 中時電子報 楊幼蘭

歐洲果然人權至上，連身在獄中的囚犯也不例外。

據英國《電訊報》（The Telegraph）與《泰晤士報》（The Times）2日報導，法國司法部打算在全國超過5萬間牢房逐步裝設電話，供受刑人與親友聯繫。不過，他們只能撥打經核准的號碼，獄方認為，這一方面能防範獄中手機走私，一方面也有助於受刑人維繫家庭關係。

雖然獄中原本就有公共電話，但法國司法部認為，受刑人要打電話時，必須由矯正人員陪同，很不方便。而法國監獄普遍有超收犯人的問題，矯正人員沒工夫陪每名受刑人打電話。未來每名受刑人可撥打4支號碼，但必須自費。

長久以來，法國受刑人在獄中暗藏並偷偷使用手機，一直都是個棘手問題。據《巴黎人日報》（Le Parisien）報導，單是去年上半年，法國獄政單位就在牢房內搜出近兩萬件手機或配件。

法國司法部長貝露蓓（Nicole Belloubet）去年夏天就提議，要在牢房裝設固定電話，最近開始公開招標作業，預計4、5月簽約，年底前可完成裝設第一批電話。

法國北部的蒙梅迪（Montmedy）監獄從2016年開始測試，在牢房內裝設個人電話，每名受刑人必須提交清單，列出要打的電話號碼，並由獄政單位或法官確認受話對象，經過核准後才能撥打，受刑人白天隨時都能打電話。

而家屬如果要聯絡受刑人，可以透過類似呼叫器的系統，呼叫受刑人，再由受刑人回撥。

法國司法部評估，實驗一年後，結果很正面，獄中的緊張氣氛和緩，沒收的手機減少了，也更容易監控，於是開始招標，擴大實施相關措施。司法部認為，這不僅有助於減少獄中手機走私，也能幫助受刑人維繫家庭關係，讓他們出獄後更易重新融入社會。

(中時電子報)