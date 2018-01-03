背8條通緝逃犯 開車市區趴趴走被逮

2018年01月03日 11:42 中時 賴佑維

桃園市龍潭區40歲的蘇姓男子2日晚間，開著自己的車在龍潭市區下車購物時，龍潭派出所員警發現該車駕駛看見巡邏警車經過時，神情慌張且刻意閃躲在車後，眼尖員警直覺有異，立即停車趨前盤查，發現蘇男竟是背著8條通緝在案的逃犯。

蘇姓男子從2007年起陸續因詐欺、背信、侵占、公共危險等8案，為高雄、彰化、臺中、板橋、臺北、桃園等地方法院檢察署通緝在案，警員黃佳正及方瑞麟於2日間正於龍潭區東龍路市區巡邏時，發現前方自小客車走走停停，一下左轉，一下又要右轉，懷疑駕駛可能是看到警車在後緊張，經查詢車籍後發現車主是通緝犯後。警方暫時不動聲色，且繼續跟隨在後，事後蘇男靠邊停車後，警方隨即停車並趨前盤查，男子看見員警已停車，剛開始狡猾的男子還刻意走向警車，鎮定的主動向警方表示「車子是自己的；不是贓車，如有違規停車，會馬上移車！」。

警方詢問問題時，蘇男剛開始謊報身分，又拿不出任何證件，但是剛開始說車子是自己的，一會又說是向朋友借的，員警直覺有異，經以警用電腦的人臉辨識系統又查無資料，事後要將蘇男帶回查證後，才知該蘇嫌已十幾年來根本沒有辦理身分證更換作業，所以系通無法連線人臉影像，最後蘇嫌自知難逃法網，才坦承身分，另表示自己在外地10幾年來遇見警察都是報假身分，沒想到這次竟逃不過龍潭警察的法眼，員警仍針對轄區及他轄等地區擴大偵辦，持續追查蘇嫌有無涉及其他刑案，事後依通緝案件移送法辦。

(中時)