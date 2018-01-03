藍軍基市長初選登記拔頭香 謝立功：等這天3年了

2018年01月03日 12:49 中時 張穎齊

謝立功交付領表登記費，成為國民黨首位完成基市長初選登記的參選人。（張穎齊攝）

謝立功（左）拿出「市政畫重點」的看板邀其他參選人一起針對市政來進行討論，並強調是給現任市長林右昌壓力。（張穎齊攝）

謝立功將「市政畫重點」看板放在市黨部講台前，要讓其他來登記的參選人看到後可以參與簽名。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長初選登記開跑，前移民署長謝立功今（3）日上午10時在國民黨基隆市黨部領表登記，他受訪時表示「這一天我已經等了3年！」並拿出「市政畫重點」的看板邀其他參選人一起針對市政來進行討論，並強調是給現任市長林右昌壓力，並非找黨內同志麻煩。

謝立功今早9時許即抵達市黨部準備領表登記，10時準時領表，並交付10萬元的領表登記費及50萬元參選保證金與今年度的黨費，成為第一位完成登記的參選人，而議長宋瑋莉也在11時抵達市黨部，不過是來辦公室辦理黨務，尚未領表登記，並未和謝碰到面。

「我已經準備3年，就在等這一天！」謝立功表示，這幾年來基隆市民對於市政是失望的，除了來領表登記，也在此邀請其他參選的同志來討論市政，針對基本的路平、空污與酸雨、輕軌、基礎建設等各項問題，來給林右昌壓力。

謝立功說，他提議舉辦「市政畫重點」的討論會，目的不是要針對黨內同志，而是希望藉由討論市政，讓林右昌警惕，並了解到雖然林的任期只剩1年，但不要想著把剪綵、動土都擺在選前最後一年。謝立功隨即將「市政畫重點」看板放在市黨部講台前，要讓其他來登記的參選人看到後可以參與簽名。

國民黨基隆市黨部書記長蔡智潁表示，領表登記時間為3日至5日，之後也會邀參選的同志開辦座談會，來說明採取民調的方式及日程，並將在26日前辦理完所有程序，意即1月中下旬就會知道結果。

(中時)