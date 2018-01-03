NBA》馬刺擊敗尼克 帕波維奇勝場數史上第五

2018年01月03日 11:40 中時電子報 黃邱倫

馬刺今天前往紐約踢館，靠著艾卓吉29分、6籃板，里歐納德25分、8籃板、4助攻、4抄截，兩人帶領球隊100比91擊敗尼克，總教練帕波維奇生涯勝場數超越喬治卡爾，排名史上第五。

本季開打前帕波維奇的生涯勝場數來到1150場，前役馬刺不敵短兵缺將的活塞，帕總相當不滿，此役在眾志成城的力挺下，拿下本季第26勝(12敗)，帕波維奇生涯總勝場數來到1176，超越喬治卡爾的1175勝，NBA史上排名第五。排名前四的分別是尼爾森1335勝、威金斯1332勝、史隆1221勝、「油頭教練」萊里1210勝，帕波維奇本季想要超越萊里恐怕有點難度，但如無意外，下季肯定能擠下萊里和史隆，成為NBA史上第三人，距離前二的尼爾森和威金斯還很遠，除非他還願意執教超過3個球季，才有可能成為史上第一人。

馬刺首節落後4分，二、三節超前，反而領先14分，第四節尼克反撲，一度追至83比90，但在馬刺的強力防守下5分鐘內都沒能投進任何一球，最後1分50秒艾卓吉兩罰俱中，馬刺96比83鎖定勝局。

馬刺全場投籃命中率雖然僅有37.8%，不如尼克的40.2%，但34罰28中，比尼克多了14分，這項數據成為比賽勝負關鍵。除了艾卓吉與里歐納德外，保羅蓋索11分、8籃板，老將吉諾比利12分，伯坦斯10分。

才剛結束4連敗的尼克，此役雖有6人得分上雙，但得分點太過分散，決勝時刻沒人能挺身而出，波爾金吉斯狀況不佳19投5中，13分、9籃板，比斯利18分、9籃板，康尼李與蘭斯湯瑪斯各13分，坎特12分、6籃板，傑克10分、4籃板、5助攻。

(中時電子報)