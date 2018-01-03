NBA》馬刺擊敗尼克 帕波維奇勝場數史上第五

馬刺在客場擊敗尼克，總教練帕波維奇生涯總勝場數1176超越卡爾1175，史上排名第五。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

馬刺今天前往紐約踢館，靠著艾卓吉29分、6籃板，里歐納德25分、8籃板、4助攻、4抄截，兩人帶領球隊100比91擊敗尼克，總教練帕波維奇生涯勝場數超越喬治卡爾，排名史上第五。

本季開打前帕波維奇的生涯勝場數來到1150場，前役馬刺不敵短兵缺將的活塞，帕總相當不滿，此役在眾志成城的力挺下，拿下本季第26勝(12敗)，帕波維奇生涯總勝場數來到1176，超越喬治卡爾的1175勝，NBA史上排名第五。排名前四的分別是尼爾森1335勝、威金斯1332勝、史隆1221勝、「油頭教練」萊里1210勝，帕波維奇本季想要超越萊里恐怕有點難度，但如無意外，下季肯定能擠下萊里和史隆，成為NBA史上第三人，距離前二的尼爾森和威金斯還很遠，除非他還願意執教超過3個球季，才有可能成為史上第一人。

馬刺首節落後4分，二、三節超前，反而領先14分，第四節尼克反撲，一度追至83比90，但在馬刺的強力防守下5分鐘內都沒能投進任何一球，最後1分50秒艾卓吉兩罰俱中，馬刺96比83鎖定勝局。

馬刺全場投籃命中率雖然僅有37.8%，不如尼克的40.2%，但34罰28中，比尼克多了14分，這項數據成為比賽勝負關鍵。除了艾卓吉與里歐納德外，保羅蓋索11分、8籃板，老將吉諾比利12分，伯坦斯10分。

才剛結束4連敗的尼克，此役雖有6人得分上雙，但得分點太過分散，決勝時刻沒人能挺身而出，波爾金吉斯狀況不佳19投5中，13分、9籃板，比斯利18分、9籃板，康尼李與蘭斯湯瑪斯各13分，坎特12分、6籃板，傑克10分、4籃板、5助攻。

(中時電子報)

NBA》哈登傷勢加劇？ 恐怕得休息… MLB》光陰似箭 水手隊已16年沒進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。