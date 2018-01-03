美媒聲稱披露中共秘密文件 專家：假的！

中共黨政機關公文格式第16頁範例。(翻攝資料)

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自由燈塔宣稱的中共秘密文件第一頁。(取自華盛頓自由燈塔網頁)
自由燈塔宣稱的中共秘密文件第5頁。(取自華盛頓自由燈塔網頁)

針對美國「自由燈塔」網站所披露之中共文件，國政基金會國家安全組顧問、中華戰略學會研究員張競受訪指出，該文件製作品質低劣破綻百出，居然還會被誤認成真，可見美國相關專家判讀文件水準低落，實在是落人笑柄。

首先，就發文單位來說，下達給中央聯絡部之「決定」，非屬中共中央辦公廳權責，應當為中共中央文件較合情理。其次則是首頁左上角文件編號格式不正確，與中國大陸編號GB/T9702-2012之「黨政機關公文格式」國家規範第16頁所示範例不符。其應不具英文No字樣，而應只有文件序號。

再者，要指出「自由燈塔」網站將文件序號保留，未加遮蓋就將其公佈，這更是違背常情，此將傷害文件來源，完全是殺雞取卵作法，更會嚇壞有意願提供訊息對象，完全是外行手法。

此外，最後一頁，成文日期為2017年9月15日，當日為星期五，但印發日期為2017年9月19日，遲至次周星期二；此與中國大陸黨政機關文書處理常情極不吻合。

同時第5頁（最後一頁）第一行，要求中聯部協調外交部及商務部，共同執行中共中央政策，但在該頁下方抄發單位，卻只有抄發國務院辦公廳，未列明外交部與商務部，此與2012年7月1日所頒「黨政機關公文處理條例」第四章第15條與第16條第（一）款要求不符。

並且就內文來說，該份公文並未提及以往對中聯部所下達指導，以及與最新指導之異同，此與中共公文指示風格具有重大落差。

最後張競提醒讀者必須注意，諸多內文與中文語法不盡相同，同時亦有語辭顯係自英文轉譯；諸如「不可承受之重」等語，鮮少出現於中國大陸公文用語。張競提出前述警語，建議讀者不宜人云亦云，必須認清文件真偽，不要盲從隨之起舞。

(中時)

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