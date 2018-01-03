挨批邊喊反空汙邊擋預算 國民黨反駁

2018年01月03日 12:56 中時 陳世宗

國民黨團開記者會反擊，批不應把社福團體當成政治籌碼來威脅議會。（陳世宗攝）

台中市政府107年總預算尚未完成審議！國、民兩黨3日又交戰，民進黨團召開記者會痛批嚴重影響民生重大計畫，涉及空汙改善的燃油鍋爐汰換及推動太陽能發電兩案，自元旦起也確定必須喊停；民進黨團表示，國民黨團對這兩項改善空汙計畫停擺卻視若無睹，呼籲不要再為杯葛而玉石俱焚。

國民黨團表示，經發局編列的「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」預算僅570萬，比不上新聞局的「國際動漫博覽會」737萬元經費；「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」3000萬，比不上新聞局補助影視發展基金會及辦理台中電影節的5000萬，原來龍團隊是如此「重視」空汙問題！

民進黨團總召李天生說，環保局「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」、經發局「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」兩項107年度預算，均因107年總預算未完成審查而擱置。燃油鍋爐排放廢氣屬固定汙染源，PM2.5排放量占台中總量約32％。汰換為天然氣鍋爐後，可立即減少99％排放粒狀汙染物，改善空汙的效能相當高。

李天生指出，「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」去年之前相關預算均編列在經發局，因成效良好，107年起以3000萬元額度改編列於環保局擴大辦理，如今隨著總預算擱置，已無法按去年額度暫行動支，勢必影響業者汰換意願，減緩改善空氣品質的速度，受害的最終將是無辜市民的身體健康。

謝志忠說，市府推動太陽能發電普及化，太陽能熱水器補助等措施已有初步成效，希望配合中央「綠能屋頂全民參與行動方案」，在107年編列500多萬元經費，進一步鼓勵民眾設置太陽能板發電，累積市民的力量來減輕對台電的依賴，進而對改善空汙發揮正面的幫助。

台中市議會國民黨團召開記者會反擊！立委江啟臣說，他今天上午到潭子拜訪時，很多市民說他們開始懷念前市長胡志強的好，林佳龍執政三年來，每年預算都超過胡志強200億元以上，龍團隊不要為了無法做事找藉口，不要再拿預算議題來抹黑在野黨。

(中時)