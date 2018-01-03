挨批邊喊反空汙邊擋預算 國民黨反駁

台中市議會民進黨今天召開記者會，批藍營邊喊反空汙、邊擋預算，大玩兩面手法。（陳世宗攝）

友善列印
中時
國民黨團開記者會反擊，批不應把社福團體當成政治籌碼來威脅議會。（陳世宗攝）

台中市政府107年總預算尚未完成審議！國、民兩黨3日又交戰，民進黨團召開記者會痛批嚴重影響民生重大計畫，涉及空汙改善的燃油鍋爐汰換及推動太陽能發電兩案，自元旦起也確定必須喊停；民進黨團表示，國民黨團對這兩項改善空汙計畫停擺卻視若無睹，呼籲不要再為杯葛而玉石俱焚。

國民黨團表示，經發局編列的「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」預算僅570萬，比不上新聞局的「國際動漫博覽會」737萬元經費；「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」3000萬，比不上新聞局補助影視發展基金會及辦理台中電影節的5000萬，原來龍團隊是如此「重視」空汙問題！

民進黨團總召李天生說，環保局「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」、經發局「補助民間設置太陽光電發電系統等設施」兩項107年度預算，均因107年總預算未完成審查而擱置。燃油鍋爐排放廢氣屬固定汙染源，PM2.5排放量占台中總量約32％。汰換為天然氣鍋爐後，可立即減少99％排放粒狀汙染物，改善空汙的效能相當高。

李天生指出，「補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫」去年之前相關預算均編列在經發局，因成效良好，107年起以3000萬元額度改編列於環保局擴大辦理，如今隨著總預算擱置，已無法按去年額度暫行動支，勢必影響業者汰換意願，減緩改善空氣品質的速度，受害的最終將是無辜市民的身體健康。

謝志忠說，市府推動太陽能發電普及化，太陽能熱水器補助等措施已有初步成效，希望配合中央「綠能屋頂全民參與行動方案」，在107年編列500多萬元經費，進一步鼓勵民眾設置太陽能板發電，累積市民的力量來減輕對台電的依賴，進而對改善空汙發揮正面的幫助。

台中市議會國民黨團召開記者會反擊！立委江啟臣說，他今天上午到潭子拜訪時，很多市民說他們開始懷念前市長胡志強的好，林佳龍執政三年來，每年預算都超過胡志強200億元以上，龍團隊不要為了無法做事找藉口，不要再拿預算議題來抹黑在野黨。

(中時)

藍軍基市長初選登記拔頭香 謝立… 要求周玉蔻公布消息來源 王炳忠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。