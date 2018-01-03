美智庫：美中陷入科技冷戰 中國是2018最大風險

2018年01月03日 11:55 中時 黃菁菁

全球最大的政治風險諮詢公司、美國智庫「歐亞集團」（Eurasia Group）在2日公布2018年全球10大風險預測報告指出，2018年第1大風險是「中國」，美中可說已陷入科技冷戰的狀態。此外，美韓也有發生突發衝突的風險。

歐亞集團主席布雷默（Ian Bremmer）在接受《日本經濟新聞》採訪時，分析中國是2018年最大風險以及報告中指「China Loves Vaccum」（中國愛空白狀態）的理由指出，「7年前提出將不再有主導國際社會的國家之『G零』概念之後，全球年年出現領導力『空白狀態』。」

「各國2018年可能首度討論全球應如何因應這樣的狀態，應該如何建立新的秩序和規則，而中國在貿易、投資、科技等領域對其他國家的影響力將增強。」意即，中國可能填補全球領導力的空白。

「中國影響力增強的主要原因有三：1、中國國家主席習近平2017年10月在共產黨大會上強化了權力基礎，可說是已成為繼毛澤東、鄧小平後，近代中國最強有力的領導人；2、中國在經濟、軍事兩方面都增強了國力；3、美國川普政權的『美國第一主義』使中國在全球扮演重要角色的機會增加了。」

針對「為何中國影響力增加，會提高對全球造成的風險？」之提問，布雷默表示，「中國國家資本主義的經濟體系充滿活力，這與由美國的『美利堅和平』(Pax Amiricana)所支撐的先進國產業民主主義是不同的結構也是威脅。中國打算透過貿易和科技等創建新秩序，在經濟上與美國的關係也會惡化吧。」

有關在科技領域方面的美中風險，布雷默指出，「應關注的美中在人工智慧(AI)和超級電腦上爭奪霸權。我們分析，中國的AI技術相當接近美國的水準。中國的大型網購公司阿里巴巴集團和大型網路公司騰訊控股等並非單純的企業，而是在政府一定控制下，與國家成為一體發展AI，雖說如此，中國還是想要美國的智慧財產權。」

「另一方面，中國有全球最大的網路市場，但谷歌(Google)、臉書(Face Book)、推特(Twitter)等美國網路公司都不能在中國營業。美國和中國在科技領域上互設屏障，換言之，應可稱作『科技冷戰』的狀態，這樣會有損經濟效率，成為引起地緣政治學風險的主因，故將此列為2018年10大風險的第3大風險。」

(中時)