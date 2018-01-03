高鐵募款1.1億元成立百所課輔班 幫助近2萬名孩童

2018年01月03日 12:02 中時 王思慧

高鐵持續推動助學計畫與快樂學習協會合作，董事長江耀宗（左）、協會理事長吳念真合影。（記者王思慧攝影）

台灣高鐵公司持續推動「高速傳愛 助學計畫」，董事長江耀宗表示，高鐵通車將屆滿11年，為善盡企業社會責任，幫助偏鄉孩子在放學後，能獲得關懷和課業輔導，為他們點亮一盞明燈。快樂學習協會理事長吳念真說，改變孩子就是改變台灣的未來。

高鐵指出，自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」。8年來累計募得善款逾新台幣1.1億元，幫助超過1萬9千名慢飛天使及弱勢學童安心學習快樂成長。今年則與「中華民國快樂學習協會」攜手合作，希望透過該會遍布全台100所「孩子的秘密基地」免費課輔班，幫助經濟弱勢的孩子們，在學校放學後仍能獲得生活關懷與課業指導，快樂學習成長。

吳念真表示，偏鄉孩子放學後沒有安親班，又隔代教養，在起跑點以落後，因此跟當地人合作，由協會提供資源。他笑說「我念會計，很在意成本，開了輔導班後不能停」，到處募款， 5年來現在已經多達100個班。

除了感謝高鐵幫忙，吳念真說，每個小孩都是台灣的未來，台灣在最困窘的時候，有外國人幫忙，現在台灣經濟成長，孩子應要由台灣人自己照顧。

在台南楠西區輔導孩子的呂莉莉老師說，偏鄉很多隔代教養家庭，但阿公阿嬤不知道要怎麼教小孩，因此帶來輔導班，很多孩子都有顯著的成長。師資部分，相較於流動大的老師，有社區培訓的在地媽媽，較穩定外，也熟悉孩子狀況和家庭環境。雖然起跑點落後，孩子們都沒有放棄，成為更好的人。

高鐵呼籲旅客發揮愛心，自1月4日（四）至3月5日（一）止，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，捐款響應2018「高速傳愛 助學計畫」，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code線上捐款（衛部救字第1061364925號）。

(中時)