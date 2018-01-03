要求周玉蔻公布消息來源 王炳忠：好讓我一起提告

2018年01月03日 11:50 中時 陳彥宇

周泓旭共諜案再掀波瀾，資深媒體人周玉蔻爆料直指，王炳忠父親王進步帳戶內有筆外幣匯入、換算超過新台幣500萬元。王、周今隔空交火，王痛斥周所言皆為不實指控，必定提告處理；他也嚴正呼籲，周應提出具體消息來源，好讓他一併提告。

周玉蔻上午透過聲明指出，其報導都是有根有據的調查採訪事實，台北地檢署起訴書亦可佐證。對於王炳忠嗆聲一定提告，她諷刺是「七月半鴨子」，意圖轉移焦點。

周玉蔻也說，王炳忠對她進行許多不實攻擊，但她不會提告，「我只是可憐他」，因王被新黨主席郁慕明形容為「成事不足，敗事有餘」的年輕人，被當成棋子，還被説是不討喜，很令人同情。

周玉蔻表示，中華民國是民主國家，在這塊土地上，任何人要主張統一獨立都可以，都享有言論自由的保障，但拿外面人的金錢來做危害國家安全這件事，在任何民主國家都是叛國罪；存有僥倖心理的國人應該有所警惕。

她強調，接受有敵意的外國（境外勢力）資助做有利於對方的倡議，這是萬國公罪。

對此，王炳忠則在臉書發文反嗆，周玉蔻已開始迴避這段她先前反覆在電視上做的不實爆料。至於被周玉蔻形容「可憐」、「七月半鴨子」，他表示尊重個人評論。

王炳忠指出，北檢已對外說明，包括沒有具體事證證明他個人、林明正、侯漢廷涉嫌違反《國家安全法》，因此未將他們簽分偵辦，「我們自始至終都是證人身分」！

王炳忠強調，他要再次呼籲周玉蔻，將所謂「就是一筆外幣匯入（王炳忠爸爸的戶頭），換算超過500萬台幣」的這段話做個交代。究竟是她無中生有？還是有何消息來源？若周提出具體的消息來源，他可一併列入後續提告的對象，一切交由司法處理。

(中時)