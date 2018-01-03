大陸「高科技海底監測系統」曝光 為保障海洋利益

2018年01月03日 12:59 中時 楊家鑫

南海爭議過去一年多，大陸憑藉其經濟軍事科技實力，牢牢掌控其南海利益。香港《南華早報》不久前披露，中國新的「高科技海底監測系統」可對任何地點、深度和時間的海洋溫度及鹽度進行測量，對於巡航的潛艇而言，將是無價之寶。有助於北京保護其從南海到印度洋在內的日益擴大的利益及投資網路。

大陸參考消息網引述《南華早報》報導稱，新的水下監測網有望幫助中國潛艇更牢固地鎖定目標，同時保護中國在海上絲綢之路沿線的利益。該系統業已啟動，其工作原理是收集水下環境資訊，特別是水溫及鹽度等資訊，海軍由此可以更準確地追蹤敵方船隻並提高導航和定位能力。

報導引述中國科學院大氣物理研究所副研究員于永強表示，「我們只是在長征中邁出了一小步。」他說，即便在北京的主場南海地區，美軍潛艇指揮官也比中國潛艇指揮官更瞭解溫度和鹽度等環境條件，因為他們在該地區進行了幾十年的研究。

報導稱，這個系統基於一個由浮標、水面艦船、衛星和潛航器等平臺構成的網路，該網路收集南海、西太平洋和印度洋的資料。有關資訊隨後會傳輸給南海西沙群島、廣東及南亞某個聯合設施等三個情報中心，進行處理和分析。

文章認為，對於在海洋航線上巡邏的潛艇而言，海洋航線是中國提出的名為「一帶一路」的全球貿易和基礎設施發展計畫的重要構成元素，該系統對任何地點、深度和時間的海洋溫度及鹽度進行測量及預測的能力將是無價之寶。

于永強說，除提高目標鎖定能力外，新的監測系統還能大大提高潛艇在環境惡劣的水域的航行安全。

(中時)