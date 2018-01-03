高鐵助弱勢學童 明起在車站、車上、網路都可捐款

2018年01月03日 12:08 工商 陳昱光

台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」今年攜手「中華民國快樂學習協會」，提供價值300萬元免費車票與安排交通建設等行程，並呼籲旅客發揮愛心，自明（4）日至3月5日止，可透過車站捐款箱、線上捐款或列車座位前的捐款信箱共襄盛舉，協助學童快樂學習。

高鐵董事長江耀宗指出，高鐵通車營運即將屆滿第11年，自2010年起啟動「高速傳愛 助學計畫」已有8年時間，累計募款金額1.1億元，幫助逾1.9萬名學童，未來將持續善盡企業社會責任，成為台灣「引領進步、創造美好的生活平台」，為下一代不斷學習成長貢獻一份心力。

中華民國快樂學習協會理事長吳念真表示，目前協會在全台共設有100所的「孩子的秘密基地」免費課輔班，幫助經濟弱勢學童在放學後仍能獲得生活關懷與課業指導，給予學童未來更多學習機會。

台灣高鐵除了邀請各界發揮愛心捐款，並提供價值約300萬的免費車票，幫助協會人員全年能夠利用快速又準點的高鐵列車往返各地，與課輔教師交流溝通，共同思考如何給予孩子更多的關懷與照顧。

此外，更將與桃園捷運公司和桃園機場公司攜手合作，邀請參加課輔班的600位小朋友搭乘高鐵列車，參觀高鐵桃園站、「台灣高鐵探索館」、行控中心，以及桃園捷運基地和桃園機場等重要交通建設。

(工商)