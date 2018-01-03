成年婦女也會疝氣　嘉義長庚首創腹腔鏡無疤治療

2018年01月03日 12:09 中時 倪浩倫

王世憲提醒，當腹股溝（手比處）出現不對稱、鼓鼓突起時，便要留心是否有疝氣。（倪浩倫攝）

女性也會疝氣！20歲的廖小姊，日前感覺腹股溝部位腫漲且隱隱作痛，學習表現也因此大受影響，經檢查發現是腹股溝右側出現疝氣，透過最新式「單孔腹腔鏡內環關閉手術」，不僅沒傷口，隔天便能出院繼續上課。醫師提醒，當腹股溝出現不對稱、鼓鼓的突起，便應儘早就醫檢查是否為疝氣，拖延治療可能造成腸子壞死

收治該病例的嘉義長庚小兒外科主任王世憲說，我國腹股溝疝氣的發生率約6％，每年約有4萬例手術病例，所有年齡層都會發生，但最好發於12歲以下兒童和老年人，男女比約10：1。他解釋，腹股溝疝氣分「中老年男性的直接型」：腹壁筋膜層因故變薄所致，以及「婦幼型的間接型」：腹股溝管內環的開口、先天就未閉合。

王世憲解釋，上述兩者情況，都會造成腸子卡在洞裡「腸子就像被橡皮筋綁住」，初期會在腹股溝出現不對稱的鼓起、隱隱作痛，且隨著病狀加劇，會出現腸阻塞、壞死的情形，此時患者將會感到嚴重劇痛，若不及時處理，腸子將會壞死，得立刻進行手術，將壞死部分切除來保命。

傳統處理腹股溝疝氣的手術，是從腹股溝附近的皮膚下刀，開個3~5公分的傷口，撥開層層筋膜進入腹股溝管，找出疝氣囊並在靠內環開口處做縫合。現有「兒童單孔腹腔鏡內環關閉術」，將3公厘的腹腔鏡從肚臍的自然口進入，將破洞處綁起完成治療。

嘉義長庚在2016年3月至2017年10月間，替106例、1個月大到12歲兒童，完成腹腔鏡治療疝氣的治療，王世憲更於2016年4月，首度將「單孔腹腔鏡內環關閉手術」應用到成年婦女，不僅是國內首例，目前國外也無相關的文獻，堪稱台灣之光。王世憲說，該手術無傷口、不需住院，術後隔天可上班上課，且同時檢查「另一側」有無疝氣或其他婦女疾病，若有，便可一次處理，讓患者少挨一刀。

傳統手術須接受半身（脊椎）麻醉，手術時間（單側）約30~50分鐘，得住院1~2天、術後活動限制約2~7天，腹腔鏡手術（單側）時間15~30分鐘，術後無活動限制時間。王世憲說，兩種手術皆有健保給付，可透過醫師評估來選擇最適合的治療，腹腔鏡手術方面，曾開過腹腔、有腸沾黏的患者，則可能較不適合。

(中時)