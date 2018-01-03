徵集老照片 回味山中歲月

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宜蘭縣太平山林區開發已有超過百年歷史，在1914年至1982年的林木生產時代，移居太平山鄰近村落討生活的民眾前後多達數萬人，羅東林管處擴大徵集林木生產時代的照片、文件等檔案，希望透過數位化保存，讓昔日的山中歲月得以流傳。

羅東林管處表示，太平山自1914年日本人開始山林調查，翌年伐採檜木，在林木生產時代的數十年間，除了在地宜蘭人外，全台各地有許多人移居太平山鄰近各村落，昔日畫面共築的山中歲月已不復在。

林管處從1月1日起至今年3月31日間辦理「山中歲月‧太平時光」老照片徵集活動，徵集太平山林木生產時代的照片、文件等，再透過數位化、文字紀錄等保存作業，史珍貴的歷史影像永久典藏、分享與再利用。

此次徵集檔案以1982年前太平山林木生產時期相關圖像與文件為主，包含太平山林區、大元山林區、羅東林場，及其周邊生活，舉凡食衣住行育樂等相關設施，以及作業、生產、生活等內容的圖像與文件均可。

林管處表示，凡經獲選用的老照片或舊文件，每件將致贈1000元使用及典藏費，經建檔後原件會退還提供者，有意提供者可檔案原始正本及授權同意書郵寄至羅東林區管理處育樂課（羅東鎮中正北路118號），信封請註明「老照片徵集活動」，送件表與授權書下載可參考林管處網站（http://luodong.forest.gov.tw/）。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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