去年城市好旅宿 13縣市獲獎

觀光局今舉行「城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」成果發表會，共有13縣市獲獎。（觀光局提供）

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中時
王思慧

觀光局今舉行「106年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」成果發表會，全台22縣市中，共有13縣市獲獎，其中獲得特優縣市為臺北市政府、嘉義縣政府及高雄市政府。優等縣市為基隆市政府、臺中市政府、彰化縣政府、嘉義市政府及臺南市政府，甲等縣市為新北市政府、桃園市政府、臺東縣政府及澎湖縣政府，績效進步獎則為南投縣政府。

觀光局表示，評比重點在於非法旅宿管理及稽查，已藉由編列補助經費協助各縣市執行旅宿業稽查管理業務、不定期業務督考、舉辦旅宿管理相關法規座談會、稽查人員法規研習課程等方式，協助各縣市政府提升旅宿業管理量能，再透過城市好旅宿評比小組委員定期檢視各縣市轄區內旅宿業管理情形。

在3個特優縣市中，臺北市以合法旅館管理制度完善，並對非法業者查處上作法極有創意與效率，包含管委會協助蒐證、左鄰右舍的檢舉和合法業者的制衡等，極具為其他縣市參考；高雄市在旅宿管理上積極主動輔導業者參與穆斯林認證、星級旅館及好客民宿，並在稽查上極具用心，有完善標準作業程序，勤查重罰展現決心；嘉義縣在有限人力下將旅宿資料完成系統化管理，並針對轄內旅宿業者每年皆查察至少1次以上，並即時於觀光局官網及縣府官網同步。

各縣市政府在旅宿管理上具有不少成果，如公共意外責任保險投保合法旅館已達99.9%、合法民宿達95.5%業者投保；在未合法業者管理上，已超過半數的縣市皆定期於官方網站中揭露非法稽查資訊，並發文要求訂房網站下架非法旅宿、不定期赴旅展檢視禮券等，及針對重大違規案件祭出斷水斷電手段達嚇阻作用等成效，持續提升未合法旅宿管理制度及保證旅客住宿權益。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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