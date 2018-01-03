冬天6旬獨居老婦腳冷 拿吹風機吹引發火災

高雄市63歲獨居劉姓婦人3日清晨4點因使用吹風機吹腳，不慎引發火警。（呂素麗翻攝）

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高雄市前鎮區1名63歲獨居劉姓婦人因行動不便，半夜腳冰冷，3日凌晨4點起床用吹風機吹腳讓循環好一點，不料，吹風機使用太久斷電，她以為吹風機壞了，電源沒拔就隨手將吹風機放在床鋪，卻引發床鋪起火，劉婦急忙用水潑滅火，但因行動不便動作慢，火勢一發不可收拾，鄰居看到濃煙冒出急忙報警，及時滅火將老婦救出，幸無人傷亡。

高雄市63歲獨居劉姓婦人3日清晨4點因使用吹風機吹腳，不慎引發火警，燒燬床鋪。（呂素麗翻攝）

警消於3日3點58分接獲110轉報，前鎮區民權二路住宅火警，現場為12樓建築物，火警發生於劉婦居住的3樓，臥室的床墊、雜物、衣服，全部燒燬，火勢於17分鐘後撲滅滅，劉婦被救出時嚇得臉色蒼白，說不出話來。

高雄市63歲獨居劉姓婦人3日清晨4點因使用吹風機吹腳，不慎引發火警，床鋪全燬。（呂素麗翻攝）

瑞隆分隊長洪松銘說，劉婦獨居，可能睡到半夜下肢循環差，用床邊吹風機吹腳取暖，疑似吹太久斷電，劉婦以為吹風機壞了，沒拔掉電源就隨手就將吹風機擺放在床上，高溫加上床鋪易燃而引發火警，劉婦一度自行用水滅火，但行動不便動作慢，火勢很快燒起來。

洪松銘特別呼籲民眾，電器不用一定要先關電源，避免意外。

(中時)

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