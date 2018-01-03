環團批農委會為開發解套 要林聰賢下台

2018年01月03日 12:52 中時 鄭舲

為了因應氣候變遷、確保國土安全，內政部正在草擬《全國國土計畫法》草案，民進黨立委劉建國與環保團體「監督全國國土計畫聯盟」今天舉行記者會，質疑農委會要將草案中關於森林區的保護等級，由一級保護降級為二級保護，目的是為廢除山坡地及森林的保育、鬆綁開發，批評草案「騙很大」，要求農委會主委林聰賢下台負責。

劉建國表示，去年通過前瞻計畫一千多億治水預算，加上之前6年660億、8年800億等，雖有部分治水成效，但政府更應加強山坡地及森林保育。台灣的霾害愈來愈嚴重，森林保護、山坡地植物，是抑制揚塵的最好方式之一，不懂為何要將保護降級，期待行政院長賴清德和林聰賢應慎重擬定這部攸關環境永續的國土保育大法。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，原本106年核定修正的「全國區域計畫」，山坡地列為2級保育區，但現今農委會卻修正，連六級坡都不需要加強保育，恐讓水庫淤積更嚴重。而且國土計畫劃定的「森林區」要從「國土保育一」鬆綁為「國土保育二」，根本是「政策髮夾彎」，要替「清境」等高山開發解套。法規的主管機關是農委會，環團要求林聰賢下台負責。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，已逝世的紀錄片導演齊柏林拍下清境農場、亞泥採礦等破壞高山的開發，這些開發不但沒被遏阻，甚至還要鬆綁解套。他呼籲全國國土計畫應做「政策環評」，重新盤點國家資源，讓多年破碎的山川可以獲得喘息。

(中時)