環團批農委會為開發解套 要林聰賢下台

友善列印
中時

為了因應氣候變遷、確保國土安全，內政部正在草擬《全國國土計畫法》草案，民進黨立委劉建國與環保團體「監督全國國土計畫聯盟」今天舉行記者會，質疑農委會要將草案中關於森林區的保護等級，由一級保護降級為二級保護，目的是為廢除山坡地及森林的保育、鬆綁開發，批評草案「騙很大」，要求農委會主委林聰賢下台負責。

劉建國表示，去年通過前瞻計畫一千多億治水預算，加上之前6年660億、8年800億等，雖有部分治水成效，但政府更應加強山坡地及森林保育。台灣的霾害愈來愈嚴重，森林保護、山坡地植物，是抑制揚塵的最好方式之一，不懂為何要將保護降級，期待行政院長賴清德和林聰賢應慎重擬定這部攸關環境永續的國土保育大法。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，原本106年核定修正的「全國區域計畫」，山坡地列為2級保育區，但現今農委會卻修正，連六級坡都不需要加強保育，恐讓水庫淤積更嚴重。而且國土計畫劃定的「森林區」要從「國土保育一」鬆綁為「國土保育二」，根本是「政策髮夾彎」，要替「清境」等高山開發解套。法規的主管機關是農委會，環團要求林聰賢下台負責。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，已逝世的紀錄片導演齊柏林拍下清境農場、亞泥採礦等破壞高山的開發，這些開發不但沒被遏阻，甚至還要鬆綁解套。他呼籲全國國土計畫應做「政策環評」，重新盤點國家資源，讓多年破碎的山川可以獲得喘息。

(中時)

要求周玉蔻公布消息來源 王炳忠… 弱勢團體權益被誰犧牲？國民黨團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。