Janet當人母懂規劃 「生活重心不會都放孩子身上」

2018年01月03日 13:21 中時 洪秀瑛

Janet。（《嬰兒與母親》提供）

Janet。（《嬰兒與母親》提供）

Janet接受新一期《嬰兒與母親》訪問，已是一個兒子Egan的她，先前在帥氣的混血演員老公George陪伴下拍攝雜誌封面。抱著剛出生不到2個月的兒子，Janet笑得燦爛，臉上洋溢滿滿幸福。

提到生產後，Janet說自己一直打擾護理師，不停的詢問怎麼親餵才正確、怎麼換尿布等，懷孕時自己嚇自己，以為產後可能會有憂鬱症，但產後實際照顧兒子的狀況比想像中來得好，除了要歸功於護理師、還有特地從美國飛來台灣幫忙的母親，更要歸功於老公。George非常貼心，他負責幫兒子換尿布、洗屁屁、洗澡、清潔口腔、臍帶護理、拍嗝、消毒哺乳用具、替老婆按摩、確認兒子仍有呼吸、安撫兒子情緒等；她則負責哺餵兒子。

至於在母親角色的定義與時間規劃上，Janet坦言，她不會將生活全部重心都放孩子身上，仍然要保有自己的生活與夫妻獨處約會的時間，有需要時，也會適時跟親友求援。如此一來，跟Egan在一起時，就會有Quality Time（寶貴時光），比較不會對孩子沒耐心或與老公吵架。Janet認為，她的人生中也需要其他事物，比方自己的時間與工作等。但是有許多母親很享受當全職媽咪，想盡量多花時間陪伴孩子，其實那也很好，沒有誰對誰錯，看每個人的選擇而定。

對未來的規劃，Janet保持彈性，由於George住美國，夫妻倆可能台灣美國兩地跑，也可能旅居其他國家。兩人之前遠距離戀愛，聚少離多；有了孩子以後，希望盡量一家三口都要在一起。George認為，夫妻倆都是從事演藝圈工作，在追尋自我的夢想之餘，未來的生活要考慮更多，也要為了孩子著想。

(中時)