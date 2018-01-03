3年前酒駕害死女友　醉男再撞死現役軍人

2018年01月03日 12:38 中時 張穎齊

酒駕累犯撞死人！李姓男子（30歲）昨（2）日晚間8時許，酒後駕駛轎車行經基隆市七堵區工建路時，竟違規跨越雙黃線，逆向撞死正在騎車的林姓現役軍人（18歲），豈料李男在2014年就有酒駕害死人的前科，卻未記取教訓再度累犯，被依公共危險、過失致死罪嫌送辦。

李男昨晚為了趕回家，酒駕開快車撞死人，也導致自己的車輛嚴重毀損。（張穎齊翻攝）

基隆市三分局百福派出所長林文修表示，李男昨晚先去新北市汐止區1家釣蝦場小酌，獨自喝了6罐啤酒後即酒駕開車要回基隆市七堵區六堵街的住處，但卻在行經工建路時，在轉彎道超速又闖越雙黃線，當場將林男撞飛100公尺左右，初步研判李男當時的車速約100公里。

林姓現役軍人不幸被酒駕的李男撞死，機車也遭到撞毀。（張穎齊翻攝）

警方調查，李男在七堵區百福社區有經營夾娃娃店，曾在2014年於新北市三重區，酒駕害死同行共乘的女友，但只被輕判3個月，怎料3年都後又再度酒駕撞死人。

林姓現役軍人被撞死後，機車中的物品散落一地。（張穎齊翻攝）

李男於今（3）日上午在警局被移送，他淚流滿面表示，昨天喝了啤酒後為了趕回家才開快車，對於死者家屬感到很抱歉，想跟死者說「對不起」。但當媒體問及「3年前才撞死人，是否沒得到教訓？」李男則回「不是沒得到教訓，是我太大意了，我真的忘記我曾犯了錯。」隨即被依公共危險、過失致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

(中時)