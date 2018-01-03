陸客出境旅遊消費市場持續增長 多國提供便利

2018年01月03日 12:59 中時 楊家鑫

隨著大陸經濟騰飛，全世界各地旅遊景點都有陸客蜂擁而至，為了搶佔這塊持續增長的市場，越來越多國家和地區為中國人出境游提供便利。已有30多個國家和地區，超過20萬個商家門店開通了手機支付。中國旅遊研究院則預計，2018年預計旅遊總收入將超6兆人民幣（約合 27.6兆新台幣），中國旅遊消費市場將再創新高。

中共黨媒《人民日報》海外版報導稱，近年來，中國境外遊人數進一步增長。2016年，中國出境旅遊人數達到1.22億人次，旅遊花費1098億美元，分別比上年增長4.3%和5.1%。而2017年全年中國公民出境遊人次預計將達1.28億人次，規模幾近日本總人口。

據中國旅遊研究院預計，2018年預計旅遊總收入將超6兆元，中國旅遊消費市場將再創新高。不斷增長、如此龐大的中國人旅遊消費市場，越來越多的國家和地區也為中國人出境游提供便利。

報導稱，日前傳出英國或再放寬對中國人的英國旅遊簽證。對中國人試行的多次入境旅遊簽證優惠，有望從試辦轉正，成為常規措施。該措施自2016年1月起試行，英國向中國人發出手續簡化，簽證費用較低，可多次入境的旅行簽證。

英國交通部近日也發佈消息稱，英國政府為吸引中國遊客，計畫將直飛中國的客運航班增加50%，由每週100班次增加至每週150班次。

報導稱，隨著手機支付普及，境外越來越多的商家支持微信、支付寶付款。目前在境外30多個國家和地區，有超過20萬個商家門店開通了支付寶，涵蓋機場、免稅店、百貨、商超、餐飲等消費者最常去的地方。

同時，為了吸引中國遊客，目前全球有50多個國家和地區推行購物退稅政策。並為了適應中國人的移動支付習慣，近來以支付寶掃碼退稅為主的手機退稅方式逐漸興起。

(中時)