弱勢團體權益被誰犧牲？國民黨團痛批林佳龍嚴重失格

2018年01月03日 12:51 中時 陳世宗

台中市議會國民黨團3日舉行記者會，嚴正呼籲林佳龍市長「高抬貴手」，即刻停止政治操作，放過弱勢社福團體。國民黨團議員李中痛批林佳龍市府以「簽訂切結書」、「延遲開標」等操作方式，讓社福、弱勢團體本來可依法支用延續性預算獲得補助或開辦業務，現在都被擱置。

市府指出，市議會不同黨團對預算項目持有異見，故未能於定期會完成審查；包括獨居老人藥事服務、身障者爬梯機上下樓等多項攸關弱勢的社福措施屬新興項目，都確定因預算擱置依法不得動支；期盼要有同理心，不要因為個人己見，一再誤解法令、抹黑市府，並阻擾議事進行。

國民黨團強烈譴責市府卑劣的政治操作，也再度向各弱勢、社福團體重申，依法「例行性的預算絕對沒有中斷」、「延續性的計畫也要執行」，國民黨團議員痛批，台中市政府故意不作為，刻意操作各項補助無法進行，製造恐慌，把社福團體當成政治籌碼來威脅議會，議員痛罵市長林佳龍：「嚴重失格！」

顏莉敏議員說，這幾天已有多個社福、弱勢團體拿著市府某些局處要他們簽署的切結書找議員陳情，社福團體私下控訴，他們無法理解過去也曾有總預算未通過的情況，但這是第一次被要求簽切結書，表明可能要更改契約或終止契約，這樣的要求讓他們感到非常恐慌。

市府表示，經查證國民黨團確定誤解法令。依據《中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定》，若預算在106年未編列，而屬於107年度的新興預算，則依法不得動支。

有關切結書簽定，市府指出，這是因為107年預算依法尚未完成審查，為了不影響民眾權益，又必須合乎法令的情況下，部分延續性計畫才會被迫與廠商簽一份切結書，大意是在延續性計畫下的標案，暫以標價總額進行，後續視預算審查情況再做調整，與無法執行的新興計畫完全是兩回事，呼籲國民黨團不要一再曲解市府。

(中時)